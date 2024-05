Veduta di Tel Aviv Keystone

Al Jazeera è stata oscurata in Israele dopo la decisione del governo di Benyamin Netanyahu di sospendere tutte le attività dell'emittente qatariota.

SDA

«Ci rammarichiamo della decisione del governo di chiudere Al Jazeera in Israele. Media liberi e indipendenti sono essenziali per garantire trasparenza e responsabilità. Ora, ancora di più date le rigide restrizioni sulle notizie da Gaza. La libertà di espressione è un diritto umano fondamentale. Esortiamo il governo a revocare il divieto», scrive su X l'Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani.

SDA