In arrivo nuovi temporali nel sud del Brasile (foo d'archivio) Keystone

Dopo alcune ore di tregua dalla pioggia, scatta una nuova allerta rossa nel Rio Grande do Sul, lo Stato del Brasile meridionale dove il maltempo finora ha provocato 85 morti e 134 dispersi.

SDA

Secondo l'Istituto nazionale di meteorologia (Inmet) nelle città dell'entroterra sono in arrivo altri temporali, mentre 28 comuni sono a rischio di inondazioni, in base alle previsioni del Centro nazionale per il monitoraggio e l'allarme dei disastri naturali.

«I sindaci del sud avranno un giorno, un giorno e mezzo per allontanare le persone dalla zona a rischio, perché tutta quest'acqua raggiungerà altre regioni», ha affermato il governatore, Eduardo Leite.

Nel capoluogo, Porto Alegre, il livello del fiume Guaíba rimane sopra i cinque metri e l'aeroporto internazionale Salgado Filho è chiuso a tempo indeterminato. Intanto la Camera dei deputati ha approvato in via d'urgenza il decreto legislativo inviato dal presidente Luiz Inacio Lula da Silva che riconosce lo stato di calamità pubblica per agevolare gli aiuti da destinare alle zone colpite dalle piogge. Il testo in giornata dovrebbe passare anche al Senato per ottenere il suo via libera definitivo.

SDA