Stando all'Associated Press a colpire l'ospedale al-Ahli è stato probabilmente un razzo di Gaza spezzatosi in volo. (immagine d'archivio) Keystone

L'Associated Press «ha analizzato più di una dozzina di video dei momenti prima, durante e dopo l'esplosione dell'ospedale» di Gaza «oltre a immagini e foto satellitari».

L'analisi «mostra che il razzo che si è spezzato in aria è stato lanciato dall'interno del territorio palestinese e che l'esplosione dell'ospedale è stata molto probabilmente causata dallo schianto di una parte del razzo al suolo». Lo riporta il media sul proprio sito web, sottolineando tuttavia che la «mancanza di prove forensi e la difficoltà di raccogliere il materiale sul terreno nel bel mezzo di una guerra fanno sì che non esistano prove definitive che la rottura del razzo e l'esplosione nell'ospedale siano collegate».

La valutazione di Ap «è supportata da una serie di esperti specializzati in intelligence open source, geolocalizzazione e missilistica», afferma l'agenzia.

«Poco prima delle 19:00 di martedì, una raffica di razzi ha illuminato il cielo oscurato sopra Gaza. I video analizzati dall'Associated Press mostrano che uno vira fuori rotta, rompendosi in aria prima di schiantarsi al suolo. Pochi secondi dopo, i video mostrano una grande esplosione nella stessa area, il sito dell'ospedale arabo al-Ahli di Gaza», spiega Ap, che «ha eseguito la sua analisi visiva con una mezza dozzina di esperti che erano tutti d'accordo che lo scenario più probabile sia un razzo proveniente dall'interno di Gaza che ha virato e si è disintegrato pochi secondi prima dell'esplosione» all'ospedale.

Inoltre, «le foto dell'Ap scattate la mattina dopo l'esplosione non hanno mostrato alcuna prova di un grande cratere nel luogo dell'impatto coerente con una bomba come quelle sganciate dagli aerei israeliani in altri recenti attacchi».

SDA