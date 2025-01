L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy Keystone

L'ex presidente francese, Nicolas Sarkozy, è arrivato al tribunale di Parigi per l'apertura del suo quinto processo in 5 anni: stavolta l'accusa rimprovera a lui e a tre suoi ex ministri il finanziamento illegale della campagna elettorale del 2007 per l'Eliseo.

Il denaro sarebbe arrivato dalla Libia dell'allora leader Muammar Gheddafi.

Abito blu, l'ex capo dello Stato – dal 2007 al 2012 – ha 69 anni e il mese scorso è stato condannato a 3 anni, uno da scontare con il braccialetto elettronico, per corruzione di un giudice.

Nel processo che si apre oggi al tribunale di Parigi e che si concluderà il 10 aprile, rischia 10 anni di carcere. L'entourage di Sarkozy descrive l'ex presidente come «determinato» a dimostrare la propria innocenza.