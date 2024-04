L'accoltellamento si è verificato al Westfield Shopping Centre di Sydney. Keystone

Diverse persone sono state accoltellate oggi in un centro commerciale a Sydney. Secondo la polizia i morti sono sette, incluso l'aggressore colpito da una agente sul posto.

SDA

La commissaria della polizia locale, Karen Webb, ha confermato ai media australiani che le vittime sono cinque donne e un uomo. Una delle vittime è una donna deceduta in un secondo tempo in ospedale: si tratta della mamma di un bebè di nove mesi ferito nell'attacco e che è stato sottoposto a un intervento chirurgico.

L'autore dell'attacco era un uomo di 40 anni noto alla polizia, la quale afferma che «non si tratta di un episodio di terrorismo», riferisce la BBC. «Sappiamo qualcosa di questa persona, ma stiamo aspettando di confermare la sua identificazione», ha affermato la Webb, aggiungendo che la polizia non pensa che avesse un movente ideologico, «in altre parole non si tratta di un episodio di terrorismo».

In particolare, la commissaria ha sottolineato che la comunità, sebbene sia «molto triste» per l'accaduto, «non dovrebbe più preoccuparsi». «Riteniamo - ha concluso, citata dal Guardian - che questa persona abbia agito da sola e che non vi sia alcuna minaccia in corso per la comunità».

L'episodio è avvenuto nel vasto complesso del centro commerciale Westfield Bondi Junction, pieno di acquirenti del sabato pomeriggio. Il shopping centre è stato chiuso e la polizia ha invitato le persone a evitare la zona.

Sul posto si è scatenato il panico

Testimoni oculari hanno affermato che sul posto si è scatenato il panico, con gli acquirenti che correvano per mettersi in salvo e la polizia che cercava di mettere in sicurezza l'area.

Diverse persone si sono rifugiate in un supermercato, dove sono rimaste per circa un'ora. Il suono delle sirene della polizia e degli elicotteri riempiva l'aria.

Le riprese delle telecamere di sicurezza trasmesse dai media locali hanno mostrato un uomo che correva per il centro commerciale con un grosso coltello e persone ferite stese sul pavimento.

Ora viene già lodata come una «eroina nazionale» la poliziotta che ha ucciso l'autore dell'attacco: sulle reti sociali compare l'immagine della donna mentre blocca l'aggressore insieme all'appello a conferirle «l'Ordine di Australia», una delle massime onorificenze nazionali.

SDA