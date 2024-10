il leader della FPÖ Herbert Kickl fuori dai giochi KEYSTONE

La storica affermazione elettorale del Partito della libertà d'Austria (Fpö, estrema destra) non è bastata a proiettare alla guida del paese il suo controverso leader Herbert Kickl.

SDA

Dopo che tutti i partiti si sono rifiutati di formare una coalizione con il partito, il presidente del paese Alexander Van der Bellen (Verdi) ha ufficialmente incaricato il cancelliere uscente, Karl Nehammer, leader del Partito popolare (Övp, centro-destra) di formare il nuovo esecutivo, chiedendogli esplicitamente di lavorare in alleanza con i socialdemocratici dell'Spö, per garantire un esecutivo «stabile».

Il 29 settembre, il partito di Kickl (lo guida dal 2021) aveva superato il 29% dei consensi, andando oltre il già clamoroso 27% che gli assegnavano i sondaggi prima del voto, capitalizzando sulle preoccupazioni degli austriaci per l'immigrazione, l'inflazione e la guerra della Russia in Ucraina (il partito vuole bloccare ogni invio di armi a Kiev).

L'Fpö ha così ottenuto il suo miglior risultato di sempre. Nelle roccaforti dell'estrema destra, la Carinzia e la Stiria, il Partito della libertà ha raggiunto rispettivamente il 38,7% e il 32,7%.

Ma l'oggettivo trionfo non è stato sufficiente a far diventare Kickl Volkskanzler, il cancelliere del popolo, un'espressione che usava anche Adolf Hitler.

«Incarico Karl Nehammer», il cui partito alle elezioni legislative del 29 settembre si è fermato al 26,3% dei voti, di «formare il governo», ha dichiarato il capo dello Stato. «Gli ho chiesto di avviare trattative con il Partito socialdemocratico», che si è classificato al terzo posto (21,1%) alle urne.

«Una situazione nuova ha bisogno anche di nuove soluzioni»

Normalmente, in Austria il presidente incarica il leader del partito vincitore. Kickl in queste settimane si è rivolto più volte invano agli altri partiti, mettendo in guardia contro «una coalizione dei perdenti» che si sarebbe formata per bloccarlo.

«Quando una situazione è nuova, ha bisogno anche di nuove soluzioni», ha affermato Van der Bellen, esponente dei Verdi. Questa formazione, partner dei popolari nel governo uscente, si è fermata all'8%.

Kickl ha denunciato su Facebook uno «schiaffo ai suoi elettori», ma ha avvertito che «la partita non è finita.» «Si può frenare la volontà degli elettori,» ha detto, «ma non impedirla.» Il leader dell'Fpö scommette su un fallimento dei negoziati tra il partito conservatore e i socialdemocratici, poiché – ha detto – i programmi dei due gruppi sono molto distanti.

Nehammer si era detto disponibile a colloqui con l'Fpö

Nehammer si era detto disponibile a colloqui con l'Fpö, come nel 2000 e nel 2017, ma a patto che Kickl – dal 2017 al 2019 ministro dell'interno nel governo con l'allora cancelliere popolare Sebastian Kurz – non facesse parte dell'esecutivo, cosa che quest'ultimo ha rifiutato, chiedendo da subito dopo il voto la guida del governo.

I popolari sono al potere dal 1987 in Austria. Storicamente, i socialdemocratici sono stati spesso loro partner di coalizione. Ma i due partiti oggi avrebbero la maggioranza in parlamento di un solo seggio, 92 su 183.

Ci sarà quindi bisogno del sostegno di un terzo alleato, probabilmente La Nuova Austria e Forum Liberale (Neos, di orientamento liberale), che a settembre ha raccolto il 9,1% dei voti, per formare una coalizione stabile, un formato tripartito inedito per l'Austria.

SDA