La polizia dei servizi segreti e il personale di sicurezza interrogano il conducente di un veicolo che si è schiantato contro un SUV parcheggiato che faceva parte del corteo del presidente USA domenica sera mentre Biden stava lasciando una visita al quartier generale della sua campagna a Wilmington. AP

Un'auto si è scontrata con un Suv del corteo presidenziale di Joe Biden in Delaware: al momento dell'impatto Biden stava uscendo da un evento elettorale al quartier generale della campagna per il 2024 a Wilmington. Lo riferisce la Casa Bianca in una nota.

Nel momento in cui l'auto, una berlina argentata, ha colpito il Suv del corteo, gli uomini del Secret Service l'hanno circondata con le pistole puntate e il conducente ha alzato le mani.

Il presidente degli Stati Uniti ha assistito alla scena con un'espressione sorpresa e poi è stato scortato alla sua auto e in seguito alla sua residenza in Delaware, riferiscono i giornalisti al seguito.

Secondo i servizi segreti statunitensi, la collisione non è stata intenzionale, come ha riferito la CNN. Al momento dell'impatto, infatti, stava piovendo forte.

Lo stupore di Biden

Il presidente e la first lady stavano lasciando il quartier generale della campagna a Wilmington dopo aver cenato con lo staff quando l'auto ha speronato il Suv. Quest'ultimo faceva da scudo al corteo di automobili a un incrocio.

Biden, che aveva appena parlato con i giornalisti, si trovava dietro al veicolo al momento dell'impatto. Immediatamente gli agenti lo hanno condotto alla sua auto, nella quale era già seduta la moglie Jill Biden.

Il corteo presidenziale è poi ripartito senza subire troppi ritardi sulla tabella di marcia.

ATS / red