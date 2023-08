Degli uomini rimuovono i detriti in seguito a un attacco missilistico russo sul villaggio di Rulykiv vicino a Kiev, il 27 agosto 2023. KEYSTONE

Le forze ucraine che combattono sul fronte sud, nell'oblast di Zaporizhzhia, dopo aver sfondato la più fortificata linea difensiva russa, sarebbero ora in grado di avanzare più speditamente.

Lo scrive il think-tank Institute for the Study of War (ISW), che riporta quanto dichiarato da un comandante ucraino alla Reuters.

Secondo quest'ultimo, dopo lo sfondamento principale, le sue truppe hanno incontrato solo «gruppi logistici» russi e ora le cose sono «più facili» in questa zona, che punta verso il sud e la Crimea.

Un blogger militare russo, citato da ISW, venerdì ha scritto che le truppe di Kiev stavano attaccando le retrovie russe a Verbove, che si trova circa 18 chilometri a sud di Orikhiv, dove passa la linea fortificata e minata russa.

I soldati ucraini penetrano anche verso nord-ovest

Immagini geolocalizzate analizzate il 25 agosto, secondo l'ISW, indicano che da quelle retrovie i soldati ucraini stanno penetrando anche in direzione nord-ovest, come su Novoprokopivka, che si trova 12 km a sud di Orikhiv, da dove sono avanzate per altri 1,5 chilometri.

Per quanto attiene alla Russia, quest'ultima avrebbe concentrato 110 mila soldati nella zona est dell'Ucraina dove stanno conducendo da settimane un'offensiva nelle regioni di Donetsk e di Kharkiv, e di questi, 45 mila combattono cercando di avanzare verso Kupyansk e 48 mila verso Lyman.

È quanto affermato dal portavoce delle forze orientali ucraine Ilya Yevlash, citato dal canale Telegram dell'amministrazione militare della città di Kiev (Kmva). Secondo il portavoce, l'esercito ucraino in quel settore ha il controllo della situazione.

SDA