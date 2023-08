Il 23 agosto? Una giornata nera per Putin. E i guai non sembrano finire

Il presidente russo Vladimir Putin. KEYSTONE

Vladimir Putin vorrebbe vendere aerei e sistemi di difesa aerea, ma se questi esplodono come hanno fatto il 23 agosto, la relativa industria potrà chiudere i battenti. E non è l'unica brutta notizia per il Cremlino.

Hai fretta? blue News riassume per te Il 23 agosto deve essere stata una giornata nera per Vladimir Putin.

Con Yevgeny Prigozhin, il Cremlino ha perso uno dei suoi leader militari più cospicui.

Un disertore ha volato in Ucraina con un elicottero Mi-8 con rifornimenti per l'aereo e ha raccolto una ricompensa di 500.000 dollari. Mosca deve dunque temere i traditori.

In Crimea, l’S-400, pubblicizzato dal Cremlino come il miglior sistema antiaereo, non solo non è riuscito a intercettare il missile che lo ha distrutto, ma è stato anche ripreso da un drone.

Un jet russo avrebbe distrutto un motoscafo ucraino. Un video mostra che le navi non solo sono sopravvissute all'attacco, ma hanno reagito con i missili.

Nonostante l'intensa resistenza, l'esercito di Kiev issa la bandiera ucraina su Robotyne. Mostra di più

«Non è stata una brutta giornata per l'Ucraina», ha scritto il 23 agosto il giornalista britannico Jimmy Rushton, che lavora a Kiev. E non solo perché Yevgeny Prigozhin, accusato da Kiev di vari crimini di guerra, sarebbe morto.

Just today:



• Prigozhin and Utkin killed by their own side.

• Ukraine blew up an S-400 battery in Crimea.

• A Russian pilot and his Mi-8AMTSh is confirmed to have defected to Ukraine.

• At least one Ukrainian drone struck central Moscow.



Not a bad day for Ukraine.🇺🇦 — Jimmy Rushton (@JimmySecUK) August 23, 2023

Ci sarebbe anche l'elicottero russo che si è perso ed è atterrato in Ucraina, sostiene il Cremlino. Ma si è scoperto che il pilota ha disertato, avendo precedentemente portato la sua famiglia fuori dal Paese con l'aiuto dei servizi segreti ucraini. Il suo Mi-8 era carico di pezzi di ricambio per i jet Su-27 e Su-30, oltre a due connazionali.

The GUR just confirmed the operation. A Russian Mi-8 carrying spare parts for fighter jets was lured into Ukraine in an operation that lasted over 6 months. Two crew members (unaware where they were heading) were reportedly eliminated while the Russian pilot was kept unharmed. He… pic.twitter.com/emXILZLARp — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 23, 2023

Questi ultimi dopo l'atterraggio hanno tentato di resistere e sono stati uccisi. Il pilota, invece, può andare dove vuole: per la consegna dell'elicottero e del materiale riceverà 500.000 dollari, che anche Kiev può utilizzare molto bene. Vladimir Putin può solo sperare che questo esempio non prenda piede.

Figuracce in Crimea e nel Mar Nero

Il tradimento non è affatto l’unica brutta notizia per Putin. Quella della distruzione di un S-400 Triumf il 23 agosto è un altro schiaffo in faccia. Questo dimostra che il sistema di difesa aerea, lodato dal Cremlino come il più moderno, non solo non è stato in grado di difendersi dai missili in arrivo, ma è stato anche ripreso dall’alto da un drone.

Il fatto che il razzo non fosse un missile cruise del tipo Storm Shadow, ma piuttosto un missile antinave del tipo Brimstone II, non migliora la situazione: l’S-400, che Mosca vende come il miglior sistema nel suo genere, ha deluso gli occhi del mondo e quindi anche dei potenziali clienti.

A video of yesterday's battle between Ukrainian military boats and Russian Su-30 not far from Snake Island (presumably).



It looks like this part of the Black Sea became very important for both sides after the termination of the #grain deal. The island is near the Danube and the… pic.twitter.com/Gqh2kOyFF5 — Andrey Sizov (@sizov_andre) August 23, 2023

Pochi chilometri più a ovest, nel Mar Nero, Mosca deve affrontare la prossima figuraccia. Qui, un Su-30SM ha messo fuori combattimento i motoscafi ucraini, ha riferito il Cremlino. Tuttavia, un video di un drone mostra come in realtà avrebbero allontanato il nemico: l’equipaggio ha lanciato dei missili terra-aria e presumibilmente ha colpito il Su-30SM.

Anche sul fronte interno Putin non ha pace

Per la quinta volta consecutiva un drone ucraino ha colpito Mosca. Secondo la BBC, quest'anno in Russia si sono già verificati 160 attacchi di questo tipo e ce ne saranno altri in futuro.

HITTING BACK: According to Russian media reports monitored by BBC Verify, there have been over 160 suspected aerial drone attacks this year in Russia and in Russian-controlled territory in Ukraine.https://t.co/cKCdStUokP pic.twitter.com/39MzUX5ACb — Chuck Pfarrer | Indications & Warnings | (@ChuckPfarrer) August 23, 2023

E come se tutto ciò non bastasse per lo zar, il 23 agosto l'esercito ucraino ha issato la bandiera nazionale su Robotyne. Nonostante i grandi sforzi, le forze armate russe non sono riuscite a mantenere l’insediamento: dal centro di trasporto e rifornimento di Tokmak distano solo 20 chilometri.

8. . Robotyne

The 47th Mechanized Brigade show images of some of the soldiers involved in the evacuation of civilians from Robotyne, as shown in the film in tweet 7. pic.twitter.com/s2SvpDZnli — Dan (@Danspiun) August 22, 2023

E a conclusione della giornata del 23 agosto c'è il generale Mircea Geoană, vice segretario generale della NATO, che, in una conferenza, ha detto: «Vediamo che l'Ucraina sta facendo progressi. Respinge l'invasione russa. Ha liberato più territori. Lentamente, ma con sicurezza».