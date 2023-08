Precipita un aereo in Russia con a bordo Prigozhin, nessun superstite

È precipitato l'aereo con a bordo Prigozhin. Keystone

«Nell'aereo precipitato nella regione di Tver, in Russia, Evgeny Prigozhin era elencato tra i passeggeri». Lo riferisce Rosaviatsia, l'agenzia federale del trasporto aereo russo, citato dai media russi.

Secondo il canale Telegram vicino alla Wagner Grey Zone, «il business jet Embraer Legacy 600 con numero di registrazione RA-02795, che apparteneva a Yevgeny Prigozhin, è stato abbattuto dal fuoco della difesa aerea del ministero della Difesa russo».

«Inizialmente a bordo c'erano sette persone. Prima che l'aereo si schiantasse, i residenti locali hanno ascoltato due raffiche di caratteristiche difese aeree, e ciò è confermato dalle scie di condensazione nel cielo in uno dei video, così come dalle parole di testimoni oculari diretti», scrive Grey Zone nel messaggio pubblicando alcune immagini e video dell'aereo che cade e dei rottami in fiamme.

In precedenza si era parlato di un aereo con 10 persone a bordo che si è schiantato tra Mosca e San Pietroburgo. Le autorità hanno specificato che non ci sono superstiti.

Finora sarebbero otto le vittime

Sono otto i corpi finora ritrovati nel luogo della regione russa di Tver, dove si è schiantato il jet privato sul quale si sarebbe trovato il capo dei Wagner. Lo riferiscono fonti dei servizi d'emergenza citati dall'agenzia Ria Novosti.

Tra i passeggeri a bordo dell'aereo ci sarebbe stato anche il numero due e co-fondatore del gruppo mercenario Wagner, Dmitry Utkin. Lo scrive il Kyiv Post che cita canali Telegram russi, anche se non ci sono conferme ufficiali.

E anche il governatore filorusso di Zaporizhzhia, Vladimir Rogov. sostiene che i due mercenari siano morti: «Sono appena stato in contatto con importanti "musicisti" (appartenenti alla Wagner, ndr). Hanno confermato la morte di Yevgeny Prigozhin e di Dmitry Utkin», ha scritto su Telegram.

«Putin non perdona nessuno, segnale alle élite»

«A proposito di Prigozhin: vale la pena aspettare che la nebbia si dissolva... Nel frattempo è ovvio che Putin non perdona nessuno». Lo scrive su X il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak.

«Lui aspettava il momento. È ovvio che Prigozhin avesse firmato una speciale condanna a morte per sé nel momento in cui ha creduto alle bizzarre garanzie di Lukashenko e all'altrettanto assurda parola d'onore di Putin. L'eliminazione dimostrativa di Prigozhin e del comando Wagner due mesi dopo il tentativo di golpe è un segnale di Putin alle élite russe in vista delle elezioni del 2024. Attenzione! La slealtà equivale alla morte».

La morte di Prigozhin non sarebbe una sorpresa

La morte di Prigozhin «non sarebbe una sorpresa»: così la Casa Bianca ha commentato la presunta scomparsa del capo della Wagner in seguito alla caduta del suo jet in Russia.

«Abbiamo visto le notizie» dell'incidente, ha detto in una nota la portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale, Adrienne Watson. «Se confermato, nessuno dovrebbe essere sorpreso», ha aggiunto.

Un secondo aereo di Prigozhin sarebbe atterrato a Mosca

Mentre gli occhi del mondo erano puntati sull'aereo che è caduto in Russia con il leader dei Wagner nella lista passeggeri, un secondo aereo di proprietà del capo dei mercenari stava volando sopra Mosca. A sostenerlo è il canale Telegram vicino ai Wagner Grey Zone, alimentando le speculazioni sul destino del fondatore del gruppo di combattenti.

«Il secondo aereo privato di Yevgeny Prigozhin Embraer ERJ-135BJ ‹Legacy 650› con il numero RA-02748, dopo l'abbattimento con la difesa aerea di un altro aereo di Prigozhin con il numero RA-02795, sta attualmente volando nel cielo sopra Mosca», ha scritto il canale poco dopo aver dato notizia del jet privato caduto nella regione di Tver.

Dopo circa 40 minuti, Grey Zone ha scritto che il secondo aereo di Prigozhin «è atterrato all'aeroporto di Ostafyevo vicino a Mosca. Su dove fosse alla fine lo stesso Yevgeny Prigozhin al momento non ci sono dati esatti», ha aggiunto, mentre si fanno sempre più insistenti le notizie non confermate della morte del leader dei Wagner e del suo braccio destro.

A questo proposito, comunque, Grey Zone ha invitato gli utenti ad «aspettare informazioni verificate».

«Prigozhin è morto, ucciso dai traditori»

«Il capo del gruppo Wagner, eroe della Russia e vero patriota, Yevgeny Viktorovich Prigozhin, è morto a causa delle azioni dei traditori della Russia. Ma anche all'Inferno sarà il migliore! Gloria alla Russia!». Lo scrive il canale Telegram vicino ai Wagner Grey Zone.

