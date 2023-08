Dopo l'assalto a Mosca, ecco perché Prigozhin se l'è cavata quasi impunito

L'ex capo dei Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha parlato dalla Bielorussia circa un mese dopo il fallito assalto a Mosca. KEYSTONE

Sebbene abbia tentato un assalto a Mosca con le sue truppe di mercenari Wagner, Yevgeny Prigozhin rimane in libertà. Il Cremlino ha invece rimosso dalla circolazione un altro oppositore. Che cosa significa tutto ciò?

Hai fretta? blue News riassume per te A giugno, il gruppo mercenario Wagner ha tentato di catturare la capitale russa, Mosca, ma senza successo.

Gli eventi e le conseguenze di questo ammutinamento rimangono un mistero fino ad ora. Come ad esempio, il perché il leader del gruppo militare Yevgeny Prigozhin non sia stato arrestato.

Un altro eminente critico della leadership dell'esercito russo, il nazionalista Igor Girkin, è invece stato fermato.

In un'intervista, l'esperto di Russia Mark Galeotti analizza cosa significa. La sua spiegazione è che la Wagner è ancora utile per il Cremlino e difficile da sostituire. Mostra di più

All'incirca un mese fa è fallito l'assalto a Mosca da parte dei Wagner, ma ancora adesso molte domande rimangono senza risposta. È difficile per i laici capire perché il capo dell'esercito privato russo Yevgeny Prigozhin se la sia cavata.

Per quanto si sa, infatti, è ancora vivo e gli è stato anche permesso di mantenere i suoi beni. Il capo del Cremlino Vladimir Putin non è esattamente noto per essere indulgente con gli oppositori politici. Quindi tutto ciò cosa significa?

La rivista tedesca «Der Spiegel» ha intervistato lo storico britannico ed esperto di Russia Mark Galeotti, che insegna all'University College di Londra. Lo studioso pensa che Prigozhin sia stato punito perché la sua compagnia mercenaria non è più autorizzata a operare in Russia e Ucraina.

Ma le cose stanno diversamente in vari Paesi africani, dove il gruppo Wagner svolge missioni per conto del Cremlino. E Putin non vuole farne a meno.

Un «nuovo Prigozhin» non è facile da trovare

«Sarebbe molto difficile trovare un nuovo Prigozhin che si occupi di queste operazioni», spiega Galeotti nell'intervista. Dopotutto, il militare inizialmente non voleva diventare attivo in Africa, ma è stato sollecitato a farlo dal Cremlino.

Il fatto che l'Africa abbia acquisito importanza per la Russia dall'inizio della guerra è indiscusso tra gli osservatori politici. Secondo un rapporto dell'organizzazione Global Initiative, la Wagner è attiva in più di una dozzina di Paesi e da un lato crea sentimenti anti-occidentali, dall'altro porta benefici economici alla Russia.

Le risorse minerarie dell'Africa e il fabbisogno energetico di molti governi consentono al Cremlino di eludere le sanzioni occidentali, osserva anche l'Institute for Security Studies (ISS). I mercenari eserciterebbero anche una forte pressione politica per influenzare gli eventi locali.

Prigozhin non ha cercato di rovesciare Putin

Prigozhin è sempre stato considerato uno stretto confidente di Putin. E nonostante il tentativo di rivolta, questo legame non è stato compromesso, ritiene Galeotti: «Il suo ammutinamento non è stato un tentativo di rovesciare Putin».

Piuttosto, il leader dei Wagner voleva dimostrare la sua volontà e forza per continuare ad assicurarsi il sostegno del presidente russo. «Certo, quella era slealtà da parte di Prigozhin, ma non del tipo peggiore». Allo stesso tempo, non bisogna dimenticare che le truppe mercenarie in passato hanno spesso rinegoziato i loro contratti proprio in questo modo .

Altri oppositori messi a tacere

Al contrario, il Cremlino ha represso un altro critico della leadership dell'esercito: l'influente blogger e nazionalista Igor Girkin. Arrestato e quindi messo a tacere, è minacciato di processo per istigazione all'estremismo.

Finora, spiega Galeotti, il regime russo ha lasciato fare a Girkin e ad altri oppositori ultranazionalisti: erano considerati scomodi e fastidiosi, ma alla fine controllabili. E servivano da sfogo al risentimento popolare per la guerra in Ucraina.

«Adesso questo è cambiato. L'ammutinamento di Prigozhin ha chiarito che una critica così dura può incitare all'azione. Penso che il Cremlino sia spaventato ora. Il regime è diventato molto più nervoso e quindi molto meno disposto a correre rischi».