Il presidente statunitense Joe Biden Keystone

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha approvato l'addestramento dei piloti ucraini sugli aerei da combattimento F-16: lo ha annunciato la vice portavoce del Pentagono, Sabrina Singh, in un briefing con i media.

Lo riporta il dipartimento della Difesa sul suo sito web.

«Come sapete, la Danimarca e i Paesi Bassi stanno prendendo l'iniziativa per l'addestramento – ha affermato Singh rispondendo a una domanda sul programma di addestramento dei piloti ucraini sugli F-16 -. E il Presidente ha dato il via libera per consentire e sostenere l'addestramento, ma al momento non ho ulteriori aggiornamenti per quanto riguarda l'addestramento di piloti specifici».

A margine del summit Nato a Vilnius è stato firmato un accordo tra la coalizione dei Paesi per gli F-16. Gli 11 Paesi della coalizione (Olanda, Danimarca, Regno Unito, Belgio, Svezia, Lussemburgo, Canada, Germania, Romania, Polonia e Svezia) si sono impegnati a iniziare l'addestramento dei piloti ucraini questo mese e a completare il processo «in sei mesi».

Al momento si parla solo dell'addestramento, la consegna dei caccia sarà «un secondo passaggio».

La Danimarca e l'Olanda sono i due Paesi Nato alla guida del programma di addestramento.

SDA