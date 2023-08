Crisi in corso tra Ucraina e Polonia, uno dei maggiori alleati di Kiev

Il presidente polacco Duda e quello ucraino Zelensky. Verso la fine di un'amicizia? EPA

L'Ucraina, attaccata dalla Russia, sopravvive grazie all'aiuto esterno, militare e finanziario. Il Paese è grato o no per questo? La domanda divide Kiev e uno dei suoi più importanti sostenitori.

Per l'Ucraina, nessun Paese vicino è così importante nella sua lotta difensiva contro la Russia come la Polonia. Quest'ultima infatti la sta aiutando in vari modi: nessun altro Stato ha accolto così tanti rifugiati, invia le proprie armi ed è il centro degli aiuti internazionali per gli armamenti a Kiev.

Ma dopo quasi un anno e mezzo di guerra, la discordia tra le capitali sta aumentando. Kiev e Varsavia hanno convocato l'ambasciatore dell'altro Paese per far sentire la propria voce al Ministero degli Esteri. Il motivo di questa insolita procedura tra amici? Marcin Przydacz, consigliere di politica estera del presidente polacco Andrzej Duda, ha accusato l'Ucraina di ingratitudine.

Ma i conflitti sono in corso da tempo, tanto che il settimanale polacco «Do rzeczy» ha già titolato «L'amicizia che si rompe». L'asse, di importanza strategica, è gravato da controversie sulle esportazioni di grano ucraino, dalla campagna elettorale polacca, dai nervi scoperti di Kiev e da un passato sanguinoso irrisolto.

Niente più «spalla a spalla»

In aprile, all'apice del riavvicinamento, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha elogiato a Varsavia la fratellanza tra i due popoli. «La Russia non vincerà mai se un polacco e un ucraino stanno fianco a fianco», ha detto durante un discorso davanti all'antico palazzo reale. In quei giorni, la Polonia ha reso pubblica la consegna di jet da combattimento sovietici MiG-29 all'Ucraina.

The Polish Wolverine IFV (KTO Rosomak) is already being used in combat operations in Ukraine.



Poland has committed to delivering 200 units as part of the initial order supported by the EU. Additionally, Ukraine has also placed an order for another big batch of Wolverines to be… pic.twitter.com/Sa5h7nnEjH — Patricia Marins (@pati_marins64) August 5, 2023

Ma anche allora gli agricoltori polacchi avevano protestato perché il grano proveniente dall'Ucraina non solo transitava nel loro Paese, ma veniva anche venduto. I prezzi sono scesi. In accordo con Bruxelles, la Polonia e gli altri membri orientali dell'UE, Slovacchia, Ungheria, Romania e Bulgaria, hanno chiuso i loro mercati ai prodotti agricoli ucraini fino al 15 settembre.

La Polonia ora vuole estendere ulteriormente il divieto. Per il partito nazionalconservatore al governo PiS, gli agricoltori sono elettori importanti per le Parlamentari, che si terranno probabilmente a ottobre. Da Kiev, il primo ministro Denys Shmyhal ha quindi accusato il suo collega di Varsavia Mateusz Morawiecki di politica populista.

Dare per avere

La vicegovernatrice responsabile dell'economia, Julia Swyrydenko, ha parlato di «misure speculari». Il consigliere presidenziale polacco Przydacz si è difeso da tali osservazioni. «L'Ucraina ha ricevuto un grande sostegno dalla Polonia», ha detto. «Kiev dovrebbe iniziare ad apprezzare il ruolo che la Varsavia ha svolto per lei negli ultimi mesi e anni».

🇵🇱Poland, 🇸🇰Slovakia & 🇭🇺Hungary have banned #grain imports from 🇺🇦Ukraine, saying 🇪🇺EU's freeze of import tariffs to help get Ukraine grain around the world is flooding their markets and hurting their farmers.



But such unilateral trade actions cannot be taken nationally. pic.twitter.com/Cy45Fbf1V3 — Dave Keating (@DaveKeating) April 17, 2023

Il Ministero degli Esteri ucraino ha di recente convocato l'ambasciatore polacco Bartosz Cichocki. La reazione del vice capo di gabinetto di Zelensky, Andrij Syhiba è chiara: «Non c'è niente di peggio di quando il tuo soccorritore ti chiede un compenso per il salvataggio proprio mentre stai morendo dissanguato», ha scritto su Facebook.

Di recente l'Ucraina è stata accusata più volte di ingratitudine. A metà luglio, il consigliere per la sicurezza degli Stati Uniti Jake Sullivan ha esortato a una maggiore gratitudine nei confronti del popolo americano durante un forum della NATO. E il ministro della Difesa britannico Ben Wallace ha detto, in risposta alle continue nuove richieste di armi: «Non sono Amazon». E dopo le ultime accuse di Varsavia, Kiev sembra non avere la pelle dura.

Chi (non) ringrazia chi?

L'Ucraina, economicamente indebolita e dipendente dagli aiuti stranieri, non può mostrare molta gratitudine nei fatti. Zelensky ha quindi portato la questione a un livello strategico: le altre nazioni dovrebbero essere grate che l'Ucraina le stia salvando dalla Russia.

«La potenza militare russa, che è stata fermata dagli ucraini, non ucciderà più in Europa o in Asia o in altri continenti del mondo», ha detto agli ambasciatori del suo Paese.

THREAD Russia's dictator Vladimir Putin threatens sovereignty of Poland, questioning Poland's borders and calling the current shape of Poland "a Stalin's gift to (ungrateful) Poles". Why it is extremely important, how it repeats Putin's Ukraine politics, and what does it mean /1 — Sergej Sumlenny (@sumlenny) July 30, 2023

In segno di gratitudine per aver accolto i rifugiati ucraini in Polonia, nel 2022 l'Ucraina ha posto i cittadini polacchi su un piano di quasi parità con i propri cittadini per un periodo iniziale di 18 mesi. I vicini possono vivere, lavorare e investire in Ucraina senza formalità e ricevere cure mediche gratuite.

Il rapporto tra polacchi e ucraini ha funzionato in modo pragmatico anche durante questa guerra, perché hanno tralasciato capitoli della loro lunga e spesso sanguinosa storia. In segno di riconciliazione, a luglio Zelensky e Duda hanno commemorato insieme le vittime della pulizia etnica del 1943 nella città settentrionale ucraina di Luzk.

«È difficile superare i tedeschi, ma gli ucraini ci son riusciti»

Nella regione di Volhynia, l'esercito clandestino ucraino UPA uccise decine di migliaia di polacchi. L'occupazione tedesca guardava con interesse. I combattenti liberi sono ancora oggi considerati eroi in Ucraina. In Polonia, il leader del PiS Jaroslaw Kaczynski non ha accettato il segnale di riconciliazione dei presidenti. A suo dire, l'Ucraina si rifiuta di cercare le tombe polacche.

L'uomo forte della politica polacca si concentra su questioni storiche nella campagna elettorale e vede la Polonia circondata da nemici. «Nessun Paese può accettare di relativizzare l'assassinio del proprio popolo», ha detto. «È difficile superare i tedeschi in questo senso. Ma gli ucraini purtroppo ci sono riusciti».

Altri esponenti del PiS hanno espresso una nota pacifica dopo i litigi. La Polonia non farà nulla per danneggiare se stessa, ha dichiarato l'esperto di politica estera Radoslaw Fogiel. Ha sottolineato: «Aiuteremo l'Ucraina perché è nel nostro interesse».