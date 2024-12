I sostenitori di Paul Watson Keystone

La Danimarca non estraderà Paul Watson in Giappone: lo ha affermato l'avvocato del noto ambientalista e fondatore di Sea Shepherd, da tempo impegnato contro la caccia alle balene, che dallo scorso luglio si trova in un carcere della Groenlandia.

Keystone-SDA SDA

Watson era stato arrestato sulla base di un mandato internazionale emesso da Tokyo.

«La polizia groenlandese ha notificato oggi a Paul Watson e al suo avvocato la decisione del Ministero della Giustizia sul caso di estradizione. Paul Watson è stato quindi rilasciato alle 8.46 ora locale (10.46 GMT, cioè le 11.46 in Svizzera ndr.)», ha dichiarato la polizia in un comunicato.