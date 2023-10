Il presidente statunitense Joe Biden. Keystone

«Oggi annuncio 100 milioni di dollari di fondi statunitensi per l'assistenza umanitaria a Gaza e Cisgiordania. Questo denaro sosterrà oltre un milione di sfollati per il conflitto, comprese le necessità di emergenza a Gaza».

Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden in un messaggio da Tel Aviv. «Israele ha concordato che l'assistenza umanitaria possa iniziare a spostarsi dall'Egitto a Gaza», ha detto Biden, aggiungendo che gli Usa stanno lavorando con i partner per far sì che «i camion attraversino il confine il prima possibile».

SDA