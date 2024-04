Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden tiene un discorso vicino al Francis Scott Key Bridge, il ponte di Baltimora crollato alla fine di marzo dopo che una nave cargo è finita contro uno dei piloni. Keystone

«Il vostro Paese vi copre le spalle. Lavoreremo per recuperare i corpi e lavoreremo per la ricostruzione del ponte. Non ci fermeremo fino a quando non sarà completato». Lo afferma il presidente Usa Joe Biden a Baltimora dove ha visitato l'area del ponte crollato.

SDA

«Faremo il possibile per ricostruire il prima possibile il ponte. E lo faremo con i lavoratori americani aderenti al sindacato e con l'acciaio americano», ha aggiunto Biden sottolineando che alcune aziende come Amazon e Home Depot si sono impegnate a mantenere i loro lavoratori nel porto di Baltimora, per ora chiuso dopo il crollo del ponte.

SDA