Joe Biden ha firmato l'accordo sul tetto del debito trasformandolo in legge. Con l'intesa gli Stati Uniti evitano il default.

Parlando agli americani per la prima volta dallo Studio Ovale venerdì sera, dopo il via libera dell'accordo sul debito da parte del Congresso, Biden ha spiegato l'intesa ha «evitato una crisi e un collasso economico». «Nessuno ha ottenuto tutto quello che voleva», ma «continua a far crescere la «nostra economia e riflette i nostri valori come paese», ha aggiunto il presidente osservando come «l'unico modo in cui l'America può funzionare è tramite il compromesso e il consenso».

L'accordo «bipartisan» sul debito è stato raggiunto proprio con questo spirito, ha precisato lodando lo speaker della Camera, il repubblicano Kevin McCarthy. «Sarebbe stato irresponsabile» non raggiunge un accordo: «l'economia sarebbe scivolata in recessione e otto milioni di posti di lavoro sarebbero stati persi», ha detto ricordando i successi della sua amministrazione.

Il discorso alla nazione di Biden dallo Studio Ovale per l'accordo sul tetto debito ha sollevato non poche domande fra gli osservatori, che si sono interrogati sia sui tempi sia sui contenuti. Biden ha infatti parlato di una catastrofe evitata di venerdì sera alle 19 di Washington, un orario insolito per parlare alla nazione. Secondo alcuni critici, il discorso è stato deciso dopo la caduta di Biden sul palco in Colorado per mostrare che il presidente è in salute. Una mossa azzardata e non del tutto riuscita.

