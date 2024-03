Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden (a destra) e il premier israeliano Benjamin Netanyahu (foto d'archivio) Keystone

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha parlato per la prima volta in oltre un mese con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

Biden gli ha telefonato per discutere gli ultimi sviluppi in Israele e Gaza, compresa la situazione a Rafah e gli sforzi per aumentare l'assistenza umanitaria nella Striscia. Lo rende noto la Casa Bianca.

Con il presidente Usa Joe Biden «abbiamo parlato degli ultimi sviluppi della guerra, compreso l'impegno di Israele a raggiungere tutti gli obiettivi del confitto», ha detto da parte sua Netanyahu elencando tra questi obiettivi: «l'eliminazione di Hamas, il rilascio di tutti i nostri ostaggi e la promessa che Gaza non rappresenterà più una minaccia per Israele». «E questo – ha aggiunto – fornendo al contempo gli aiuti umanitari necessari per raggiungere questi obiettivi».

SDA