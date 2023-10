Il presidente statunitense Joe Biden vuole allungare il muro voluto da Donald Trump. (Immagine d'archivio). Keystone

Joe Biden fa marcia indietro sul muro di Donald Trump al confine col Messico.

La sua amministrazione bypasserà 26 leggi federali (alcune in materia ambientale) per costruire altri 32 km di barriera nella Rio Grande Valley, usando fondi ad hoc già stanziati dall'amministrazione del suo predecessore nel 2019. Lo riportano i media Usa.

La mossa, decisa per fronteggiare la crescente emergenza migranti, ha già sollevato la protesta degli ecologisti e rischia di suscitare anche le critiche della sinistra democratica sul fronte umanitario.

«È così interessante vedere Joe Biden dover infrangere ogni regola ambientalista per dimostrare che avevo ragione nel costruire il muro al confine» con il Messico, ha scritto Donald Trump su Truth.

«Chissà se Biden si scuserà con me e con l'America per averci messo così tanto tempo e per aver consentito al nostro paese di essere inondato con 15 milioni di migranti», ha proseguito.

SDA