Il presidente americano Joe Biden. Keystone

Joe Biden sta prendendo in considerazione un ordine esecutivo contro l'immigrazione illegale al confine col Messico, una misura molto simile al controverso piano dell'era Donald Trump che rischia di suscitare una feroce reazione da parte dei democratici più liberal.

Lo riporta la Cnn. L'iniziativa allo studio della Casa Bianca limiterebbe ulteriormente la possibilità di richiedere asilo per chi ha attraversato illegalmente la frontiera.

«L'amministrazione ha passato mesi a negoziare in buona fede per presentare una legge bipartisan sulla sicurezza delle frontiere più dura ed equa degli ultimi decenni. Abbiamo bisogno che il Congresso adotti riforme politiche significative e fornisca nuovi finanziamenti aggiuntivi per proteggere i nostri confini», ha affermato un portavoce della Casa Bianca, Angelo Fernández Hernández, in un comunicato. «Nessun ordine esecutivo, non importa quanto aggressivo, può realizzare le riforme politiche che i repubblicani hanno rifiutato», ha aggiunto.

A inizio mese Biden ha lasciato intendere che avrebbe chiuso la frontiera tra Stati Uniti e Messico se la proposta sui confini fosse diventata legge, annunciando di fatto una delle misure più dure incluse nel pacchetto per ottenere il sostegno dei repubblicani più estremisti.

SDA