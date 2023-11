I due leader durante il loro ultimo incontro un anno fa in Indonesia. Keystone

Il presidente statunitense Joe Biden incontrerà quello cinese Xi Jinping il 15 novembre in California, a margine del vertice dell'Asia-Pacific Economic Cooperation (Apec). Lo riferiscono funzionari della Casa Bianca.

L'incontro di mercoledì prossimo sarà il primo fra i due leader da un anno, dal faccia a faccia al G20 di Bali.

Gli Stati Unti arrivano all'incontro con «aspettative realistiche»: l'obiettivo è «gestire la competizione e ridurre i rischi di un conflitto. Con la Cina – mettono in evidenza i funzionari della Casa Bianca – siamo in concorrenza ma nessuna guerra fredda. Vogliamo creare un framework per una gestione di successo di un rapporto complicato».

Le interferenze sul voto, il fentanyl, l'intelligenza artificiale ma anche la Corea del Nord, la Russia e il Medio Oriente sono alcuni dei temi su cui probabilmente si confronteranno Biden e Xi.

«Tutta una serie di temi potenzialmente controversi saranno affrontati. Di interferenze elettorali hanno parlato in passato e anticipo che il tema potrebbe essere sollevato», afferma un funzionario americano, sottolineando che «sul tavolo ci saranno tutti gli elementi dei rapporti bilaterali. Vogliamo stabilizzare i rapporti».

