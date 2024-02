Il nuovo parlamento bielorusso non conterà rappresentanti dell'opposizione al presidente Alexander Lukashenko. (Immagine d'archivio di ieri) Keystone

Le elezioni per la Camera bassa del Parlamento bielorusso si sono concluse. L'affluenza alle urne, come riporta l'agenzia di stampa ufficiale russa Tass, è stata del 73,09%.

Il presidente della Commissione elettorale centrale, Igor Karpenko, in una conferenza stampa ha indicato i candidati vincitori in tutti i 110 distretti e ha affermato che, secondo i risultati preliminari, sono stati formati tutti i 1284 consigli locali.

Quasi 5500 seggi elettorali sono stati aperti in Bielorussia per quello che è stato il primo giorno elettorale unificato nella storia del paese. In totale sono stati 263 i candidati per la Camera dei rappresentanti (Camera bassa del parlamento) e 18'802 per i consigli locali.

Tikhanovskaya: Svizzera si impegni di più

Intanto, la leader dell'opposizione in esilio Svetlana Tikhanovskaya invita la Confederazione a sostenere la società civile nel suo paese. Auspica che l'ambasciata elvetica a Minsk si impegni maggiormente.

Berna dovrebbe porre al regime del presidente bielorusso Alexander Lukashenko domande scomode, dichiara Tikhanovskaya in un'intervista pubblicata oggi dai giornali in lingua tedesca dell'editore Tamedia. «La Svizzera ha il personale diplomatico per farlo».

Tikhanovskaya chiede all'ambasciatrice elvetica in Bielorussia di «assumere un ruolo più attivo nel garantire il rilascio delle persone detenute per motivi politici in pessime condizioni».

La leader dell'opposizione sarà in Svizzera questa settimana. Oggi si recherà a Ginevra per un incontro con gli ambasciatori presso le Nazioni Unite. Domani incontrerà rappresentanti del parlamento federale e del Dipartimento federale degli affari esteri a Berna.

SDA