Il segretario di Stato Usa Anthony Blinken Keystone

Il segretario di Stato americano Antony Blinken è atterrato in Arabia Saudita per dare il via ai colloqui sulla crisi in Medio Oriente e in particolare sull'accordo per una nuova tregua nella guerra tra Israele e Hamas.

L'aereo dell'esponente statunitense è atterrato a Riad per la prima tappa del quinto tour di Blinken in Medio Oriente dopo gli attacchi di Hamas del 7 ottobre che hanno provocato la massiccia rappresaglia israeliana.

SDA