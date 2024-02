Il segretario di Stato americano Antony Blinken (foto d'archivio) Keystone

Il segretario di Stato americano Antony Blinken è oggi in Egitto, seconda tappa del suo quinto viaggio in Medio Oriente dall'inizio della guerra tra Israele e Hamas, per colloqui su una nuova tregua.

Al Cairo, Blinken dovrebbe incontrare il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi, il giorno dopo aver avuto colloqui a Riad con il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman. Il tour del segretario di Stato Usa proseguirà in Israele e Qatar.

SDA