Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, inizia oggi ad Amman la sua quarta tournée diplomatica in Medio Oriente dall'inizio del conflitto a Gaza, tesa a prevenirne un allargamento Keystone

Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, arrivato ieri sera ad Amman nell'ambito della sua quarta tournée diplomatica in Medio Oriente dall'inizio del conflitto a Gaza, tesa a prevenirne un allargamento, oggi prevede di incontrare re Abdullah II di Giordania.

Il capo della diplomazia statunitense, che discuterà col sovrano anche il problema degli aiuti agli abitanti della Striscia di Gaza, ha anche in agenda una visita a una struttura gestita dal Programma alimentare mondiale (Pam-Wfp) dell'Onu ad Amman, secondo quanto rivelato da fonti del Dipartimento di Stato.

In brevi dichiarazioni rese a Creta prima di imbarcarsi per Amman, ieri Blinken ha espresso «viva preoccupazione» per la tensione e la violenza crescenti al confine fra Israele e Libano dopo l'uccisione in un raid a Beirut del numero due di Hamas, Saleh al-Arouri.

«Vogliamo fare tutto il possibile per evitare che ci sia un'escalation» fra Israele e Libano e per fermare quello che ha chiamato «il ciclo senza fine di violenza».

