Morales è stato dichiarato candidato unico dal controverso congresso. Keystone

Il Movimento al socialismo (Mas) al potere in Bolivia si avvia verso un pericoloso braccio di ferro, e forse anche a una spaccatura, dopo che un congresso ha proclamato l'ex presidente Evo Morales candidato del partito per le elezioni che si svolgeranno nel 2025.

La convocazione del congresso, che si è concluso a Lauca Ñ, nel dipartimento centro-occidentale di Cochabamba, era stata fortemente criticata dal presidente in carica Luis Arce che, pur membro del Mas, ha deciso di non partecipare considerando l'appuntamento privo di legittimità, vista l'assenza di fondamentali associazioni di base che lo fondarono.

Così, mentre la Commissione politica dell'evento comunicava ieri la decisione di «dichiarare candidato unico del Bicentenario 2025-2030 il fratello comandante Evo Morales Ayma», la prima sezione costituzionale del Tribunale dipartimentale di giustizia di Santa Cruz accettava una istanza di sospensione immediata del congresso presentata dall'associazione indigena 'Bartolina Sisa'.

È forse anche per questo che la presidenza dell'incontro ha in fretta e furia dichiarato in anticipo di un giorno chiusi i lavori e che il presidente del Senato, Andrónico Rodríguez, ha esaltato il lavoro di varie commissioni e assicurato che l'evento «è iniziato e finito molto bene».

Da parte sua Morales via X (già Twitter) ha commentato l'ufficializzazione della sua candidatura presidenziale dichiarando che «raccogliamo il mandato di questo congresso per recuperare la nostra rivoluzione democratica e culturale e salvare la Patria nuovamente. La lotta continua!».

