L'alto rappresentante della politica estera dell'Ue Josep Borrell prima della riunione dei ministri esteri Ue in Lussemburgo. Keystone

«La cosa più importante ora è chiedere la consegna degli aiuti umanitari a Gaza», lo ha detto l'alto rappresentante della politica estera Ue Josep Borrell arrivando in Lussemburgo dove fino a domani si tiene la riunione dei ministri degli Esteri dell'Unione Europea.

«Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres ha lanciato un drammatico appello al Cairo e nel primo giorno sono stati fatti entrare 20 camion e ieri circa altri 20. Ma in tempi normali, senza guerra, circa 100 camion entrano quotidianamente a Gaza dunque è chiaro che 20 non sono abbastanza. Ecco perché discuteremo oggi la richiesta delle Nazioni Unite di una pausa umanitaria», ha proseguito Borrell.

«È poi cruciale che a Gaza arrivi carburante in modo che si possano far lavorare la centrale elettrica e l'impianto di desalinizzazione, perché senza elettricità ed acqua gli ospitali non potranno lavorare», ha aggiunto.

«La pausa umanitaria chiesta dell'Onu serve anche per portare a casa gli ostaggi. Gli attacchi missilistici di Hamas devono fermarsi e gli ostaggi devono essere liberati, ovviamente, e far ripartire il processo politico di pace, dimenticato da troppo tempo da parte delle grandi potenze».

