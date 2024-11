L'Alto rappresentante Ue, Josep Borrell, si è detto «allarmato dall'estrema politicizzazione delle reazioni alla decisione della Cpi» di emettere mandati d'arresto nei confronti del premier israeliano Benyamin Netanyahu e dell'ex ministro della Difesa Yoav Gallant (immagine d'archivio). Keystone

«La decisione della Cpi» di emettere mandati d'arresto nei confronti del premier israeliano Benyamin Netanyahu e dell'ex ministro della Difesa Yoav Gallant «non ha nulla a che fare con l'antisemitismo», ha ribadito l'Alto rappresentante Ue, Josep Borrell.

SDA

«Voglio alzare la mia voce a sostegno della Corte penale internazionale e ricordare che le sue decisioni sono vincolanti per i Paesi Ue», è tornato a ribadire lo spagnolo intervenendo alla Conferenza della coalizione dei due Stati sul Medio Oriente a Cipro.

«Ho il diritto di criticare il governo Netanyahu»

«Non c'è niente di più crudele, più stupido, più inaccettabile dell'antisemitismo, la peggiore invenzione dell'umanità. Ma questa parola non può essere usata invano – ha sottolineato Borrell –: l'antisemitismo ci riporta ai momenti bui della nostra Storia e abbiamo la responsabilità che questo non accada di nuovo. Ma non bisogna dire che tutti sono antisemiti: io non sono antisemita, i dipendenti delle agenzie dell'Onu non sono antisemiti. Ho il diritto di criticare il governo Netanyahu perché è un governo democratico, così come hanno il diritto di criticare qualsiasi altro governo al mondo. Ma criticare il modo in cui conduce la guerra non mi rende antisemita. I migliori amici del popolo israeliano sono quelli che ricordano che c'è un limite al diritto di difesa. E questi limiti si basano sul diritto internazionale e sul rispetto della dignità umana».

Borrell invita a non usare «doppi standard»

«Abbiamo sostenuto la Corte penale internazionale quando ha deciso di emettere un mandato di arresto contro Putin: non possiamo scegliere le decisioni che ci piacciono e quelle che non ci piacciono, e dobbiamo garantire che la Cpi sia in grado di funzionare senza minacce e intimidazioni», ha osservato il capo della diplomazia Ue, invitando a non usare «doppi standard».

«Non è sempre stato facile rappresentare l'Ue di fronte a questo conflitto. I Paesi membri sono profondamente divisi: basta guardare le reazioni davanti alla decisione della Cpi», ha detto ancora Borrell, tornando a fare appello alla fine dell'impunità «per tutte le parti» coinvolte nel conflitto mediorientale.

«Se c'è impunità, non ci sarà mai giustizia. E quello che vediamo fare alla Corte penale internazionale è lavorare per porre fine all'impunità».

SDA