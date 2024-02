Il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, ha accusato Israele di compiere un genocidio a Gaza. (Foto archivio) Keystone

Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha accusato il governo israeliano di voler sterminare i palestinesi che vivono nella Striscia di Gaza e ha nuovamente definito la situazione che si sta verificando nel territorio da mesi come un genocidio.

«Il governo israeliano vuole effettivamente sterminare i palestinesi della Striscia di Gaza, ecco cos'è; vuole sterminare quello spazio territoriale con la popolazione palestinese per occuparlo, non c'è altra spiegazione», ha dichiarato in un'intervista a Rede TV.

SDA