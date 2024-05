Philippe Lazzarini, capo dell'Unrwa Keystone

Il capo dell'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa), Philippe Lazzarini, ha chiesto a Israele di cessare «la sua campagna» contro la sua agenzia, in un articolo pubblicato oggi sul New York Times.

SDA

«La guerra a Gaza è motivo di palese disprezzo per la missione delle Nazioni Unite, compresi gli scandalosi attacchi contro dipendenti, installazioni e operazioni» dell'Unrwa, scrive Lazzarini nell'articolo intitolato «Israele deve fermare la sua campagna contro l'Unrwa».

«Questi attacchi devono cessare e il mondo deve agire per ritenere responsabili i loro autori», aggiunge Lazzarini sulle colonne del quotidiano americano.

