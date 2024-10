Il capo della diplomazia svizzera Ignazio Cassis oggi a Ginevra. KEYSTONE

«Diamo l'esempio». Aprendo oggi la 34esima Conferenza internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa a Ginevra, Ignazio Cassis ha invitato gli Stati ad applicare il diritto internazionale umanitario. Il tutto «in un contesto internazionale allarmante».

SDA

La situazione umanitaria è «complessa», ha detto il consigliere federale alle migliaia di delegati riuniti. «Ai conflitti armati si aggiungono altri fattori aggravanti, come i cambiamenti climatici, le migrazioni, le epidemie e i deep fake, che alimentano le tensioni», ha affermato. Lo stesso vale per le nuove tecnologie, quando vengono utilizzate in modo improprio.

La conferenza è molto attesa, soprattutto per il fatto che è stata rimandata di un anno a causa della pandemia di Covid-19. Solitamente si tiene ogni quattro anni e riunisce il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR), la Federazione Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (FICR) e i suoi 191 membri, nonché i 196 Stati firmatari delle Convenzioni di Ginevra.

mp, ats