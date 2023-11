Un ex funzionario di Donald Trump è stato condannato a oltre 5 anni di carcere per il suo ruolo nell'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021. Lo riferisce la Cnn.

L'ex presidente statunitense Donald Trump durante un evento il 2 novembre. KEYSTONE/AP Photo/Michael Wyke

Federico Klein, nominato dall'allora presidente al Dipartimento di Stato, è stato dichiarato colpevole di molteplici capi d'imputazione, tra i quali aggressione a diversi agenti il giorno della rivolta.

«Le azioni da lei compiute il 6 gennaio sono state scioccanti e vergognose», ha affermato il giudice Trevor McFadden, anch'egli nominato da Trump, leggendo la sentenza oggi.

Presente in aula anche l'ex sergente della polizia del Campidoglio, Aquilino Gonell, che ha raccontato come Klein lo abbia colpito più volte con uno scudo antisommossa della polizia.

Klein, che quel giorno indossava un cappellino con lo slogan 'Make America Great Again', compare in molti video ripresi dalle telecamere di sicurezza mentre aggredisce gli agenti.

Accesso a informazioni sensibili

I pubblici ministeri hanno anche sottolineato che il condannato, un ex marine, aveva accesso a informazioni sensibili al Dipartimento di Stato e hanno suggerito che, oltre a mantenere il tycoon alla Casa Bianca, Klein probabilmente ha partecipato all'attacco per conservare il suo posto.

Stanley Woodward, avvocato di Klein e dell'ex assistente di Trump Walt Nauta nel caso delle carte segrete in Florida, ha provato a convincere il giudice che egli non avesse pianificato l'attacco e che «la sua partecipazione alla rivolta non è stato un tradimento del suo giuramento nell'esercito e al dipartimento di Stato ma semplicemente una protesta finita male».

