Nell'anniversario numero 106 della Rivoluzione d'Ottobre, che cade domani 7 novembre, alcune città russe hanno vietato le celebrazioni che si tengono ogni anno per ricordare l'evento. Lo riferisce il media russo The Insider.

In occasione della ricorrenza, i comunisti di Ekaterinburg avevano programmato un evento per esprimere «protesta contro la politica socio-economica delle autorità e la riforma delle pensioni, a sostegno del Donbass e di elezioni eque». Tuttavia, si sono visti rifiutare l'organizzazione dell'evento, adducendo «restrizioni anti-genere».

Manifestazioni sono state vietate anche dall'ufficio del sindaco di Tomsk «per garantire la sicurezza dei cittadini». A Tyumen, l'azione è stata approvata dai comunisti locali, ma è stata vietata la marcia con le bandiere.

I comunisti di Orsk non si presenteranno alla tradizionale manifestazione del 7 novembre. «Non capiamo perché le autorità di Orsk siano così selettive nel loro approccio alla questione dell'approvazione degli eventi, perché ai rappresentanti del partito al governo è permesso tutto. Tutto è vietato ai comunisti», ha dichiarato Vladimir Gudomarov, primo segretario del comitato di Stato del Partito comunista russo di Orsk.

Non è la prima volta che le celebrazioni vengono impedite, né è la prima volta che il Cremlino evita che si parli dell'Unione sovietica. Dal 2005, invece del giorno della Rivoluzione d'Ottobre in Russia, il 4 novembre viene celebrato il 'Giorno dell'unità del popolo'. Negli ultimi anni, Vladimir Putin ha ripetuto sempre più spesso che Mosca ha bisogno di evoluzione, affermando che la «quota di rivoluzioni» in Russia è stata esaurita.

