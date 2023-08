"Entrambi vogliamo rafforzare le relazioni Ue-Cina", ha riferito Borrell in un tweet. (Foto simbolica) Keystone

Colloquio telefonico tra l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Ue, Josep Borrell, e il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi. «Entrambi vogliamo rafforzare le relazioni Ue-Cina», ha riferito Borrell in un tweet.

Tra i temi discussi, «l'imminente dialogo strategico a Pechino in preparazione del vertice Ue-Cina, la situazione in Niger e la riunione di Gedda sull'Ucraina».

Manila «non abbandonerà mai» l'atollo filippino conteso nel Mar Cinese Meridionale. È quanto dichiarano fonti ufficiali, dopo che la Guardia Costiera cinese ha bloccato e impiegato idranti d'acqua durante un'operazione di rifornimento alle truppe filippine.

«Per la cronaca, non abbandoneremo mai Ayungin Shoal. Ci impegniamo per Ayungin Shoal», ha detto ai giornalisti il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale Jonathan Malaya, usando il nome filippino per Second Thomas Shoal nelle Isole Spratly.

SDA