A circa 130 metri da Donald Trump, l'assassino Thomas C. è riuscito ad aprire il fuoco sul candidato alla presidenza degli Stati Uniti. Ci sono ancora molte domande senza risposta, ma ci sono alcuni primi indizi su quanto è accaduto.

L'assassino di Donald Trump, Thomas C., giace su un tetto. X

Hai fretta? blue News riassume per te Donald Trump è stato ferito a un orecchio durante un comizio in Pennsylvania.

Lo sparatore è stato ucciso da uncecchino del Secret Service.

Come mai il killer è riuscito ad avvicinarsi fino a 130 metri dal tycoon? Mostra di più

Vengono sparati dei colpi, la gente urla. Un comizio elettorale di Donald Trump nello Stato americano della Pennsylvania è stato oggetto di un attentato sabato sera, ora svizzera.

L'attentatore, Thomas C., spara diversi colpi contro l'ex presidente e viene poi ucciso da un agente speciale. Trump si ferisce a un orecchio.

Secondo i media americani, C. si è posizionato su un tetto a circa 130 metri dal palco della campagna elettorale poco prima dell'inizio dell'evento. Sebbene alcuni testimoni oculari abbiano avvisato la polizia dell'uomo pochi minuti prima dell'attacco, le forze di sicurezza non hanno reagito.

L'attenzione si concentra ora su come l'attentatore si sia avvicinato al luogo dell'evento, come sia riuscito a salire sul tetto senza farsi notare e se le forze di sicurezza abbiano fallito.

Le apparizioni di Trump in campagna elettorale si svolgono spesso all'aperto. Sabato ha parlato al Farm Show Grounds, un campo aperto vicino all'aeroporto della città, secondo un giornalista di Der Spiegel.

Le posizioni delle varie parti in causa nell'attentato a Donald Trump a Boulder, PY, il 13 luglio 2024. Attentäter = attentatore, Scharfschütze= tiratore scelto dei Servizi segreti, Trumos Bühne = palco da dove parlava Trump. blue News

A Butler, l'attentatore sarebbe riuscito a raggiungere una posizione di tiro elevata su un edificio di fronte alla tribuna di cui parlava Trump. Secondo i media, il tetto potrebbe essere stato leggermente inclinato.

È quindi ipotizzabile che il cecchino dei servizi segreti che sorvegliava Trump non sia riuscito inizialmente a individuare l'assassino. «Stiamo ancora effettuando le analisi esatte», ha dichiarato un membro dell'FBI alla CNN.

Indagine avviata

Trump è protetto 24 ore su 24 dai servizi segreti. La sua squadra di sicurezza è più numerosa di quella degli altri presidenti, dato che è di nuovo in corsa per la Casa Bianca. Ci sono metal detector all'ingresso dei suoi eventi e le attrezzature delle troupe televisive vengono controllate.

Un cecchino ha ucciso l'assassino di Donald Trump. X

Non è ancora del tutto chiaro perché il tetto dell'edificio su cui si trovava l'assassino non sia stato controllato o messo in sicurezza. Secondo quanto riportato, il tetto si trovava a circa 120-150 metri di distanza dal palco di Trump.

Sabato sera, James Comer, presidente della Commissione del Congresso per la supervisione e la responsabilità, ha avviato un'indagine sull'attacco.

La direttrice dei servizi segreti, Kimberley Cheatly, dovrà rendere conto dell'accaduto il 22 luglio.