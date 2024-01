Un borsetta ricevuta in regalo dalla moglie Kim Keon-hee sta mettendo in agitazione il presidente Yook Suk-yeol e il suo partito a pochi mesi dalle elezioni. Keystone

Una borsa d'alta moda donata alla first lady Kim Keon-hee e da lei accettata sta scuotendo con forza il governo della Corea del Sud, gettando nel panico il presidente Yook Suk-yeol che in aprile affronta le elezioni.

Con l'aggravante che, come ipotizzano alcuni, la consorte sia caduta in una sorta di trappola. Lo scandalo, di cui dà conto la BBC, è iniziato con la diffusione di un video, datato settembre 2022 secondo i media sudcoreani, in cui si vede il pastore protestante Choi Jae-young mentre porge alla first lady una borsa grigio-azzurra in pelle di vitello di Christian Dior durante un incontro presso la sede di Seul di Covana Contents, un'agenzia espositiva all'epoca di proprietà della donna. La first lady Kim nel video chiede al pastore: «Ma perché continua a donarmi queste cose?»

Secondo quanto scrive il canale YouTube di sinistra Voice of Seoul, che lo ha pubblicato, il video è stato filmato dallo stesso pastore Choi con una telecamera nascosta nell'orologio da polso: lo stesso con cui ha ripreso altre immagini allegate, nelle quale si vede, poco prima, il momento dell'acquisto della borsa, che ancora recava il cartellino del prezzo con la cifra di 3 milioni di won (1'944 franchi al cambio attuale).

La legge vieta di accettare doni oltre il milione di won

La legge in Corea del Sud vieta a dirigenti pubblici e consorti di accettare qualsiasi dono del valore superiore a 1 milione di won (648 franchi).

Nel video non si vede chiaramente la moglie del presidente della Repubblica accettare il dono, ma il «Korea Herald» sostiene che ora la borsa «viene gestita e conservata come proprietà governativa».

Lo scorso marzo il «Korea Times» dava la notizia che i procuratori pubblici avevano assolto la first lady dal sospetto di corruzione a proposito di due mostre d'arte ospitate da Covana Contents al tempo in cui il marito, oggi presidente, era procuratore di alto rango.

Gli elettori vogliono una spiegazione

Tuttavia, secondo recenti sondaggi, il 69% degli elettori vorrebbe una spiegazione per quella borsa offerta quasi due anni fa e l'opposizione si prepara alla battaglia. In dicembre, il 53% degli intervistati riteneva che il comportamento della first lady fosse stato «non appropriato».

E questo crea agitazione sia nel presidente Yook, al potere dal maggio del 2022, che nel suo partito, il Partito del potere al popolo (Ppp). La popolarità di Yook, dopo essere declinata, stava faticosamente riprendendo quota negli ultimi mesi.

SDA