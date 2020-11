In Italia oltre 37'000 nuovi casi e 544 morti

La Lombardia resta la regione più colpita. sda

Sono 37'255 i nuovi casi di coronavirus individuati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della salute. Le vittime da ieri sono 544.

I tamponi effettuati sono 227'695, oltre 27'000 in meno di ieri. Il rapporto tra positivi e test svolti è del 16,3%.

Salgono di 76 unità i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid-19. Il totale delle persone in rianimazione è ora di 3306 in tutta Italia. I nuovi ricoverati sono 484 (31'398 in tutto), le persone in isolamento domiciliare 653'731 (+23'949).

Il totale dei contagiati individuati da inizio epidemia, compresi le vittime e i guariti, è ora di 1'144'552. Le vittime sono 44'683. Gli attualmente positivi sono 688'435 (+24'509), i guariti o dimessi 411'434 (+12'196).

Tra le regioni con il maggior numero di positivi nelle ultime 24 ore la Lombardia con 8129, poi Piemonte 4471, Veneto 3578, Campania 3351, Lazio 2997, Emilia Romagna 2637 e Toscana 2420.