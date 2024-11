Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e l'ex ministro della difesa Yoav Gallant Keystone

La Camera preliminare I della Corte penale internazionale ha emesso mandati di arresto per il premier israeliano Benjamin Netanyahu e l'ex ministro della Difesa Yoav Gallant nell'ambito della guerra a Gaza.

La Corte Penale Internazionale (CPI) ha annunciato giovedì, l'emissione di mandati di arresto nei confronti del premier israeliano Benjamin Netanyahu, dell'ex ministro della difesa Yoav Gallant e del leader di Hamas Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri, noto come Mohammed Deif.

Secondo una nota ufficiale, i mandati contro Netanyahu e Gallant sono legati a crimini di guerra e contro l'umanità, accusandoli di aver condotto un «attacco sistematico e diffuso contro i civili di Gaza».

Per quanto riguarda Deif, il mandato riguarda anch’esso le stesse accuse, nonostante Israele affermi di averlo ucciso in un bombardamento nel luglio scorso. La CPI, tuttavia, ha ritenuto necessario emettere il mandato non essendo in grado di confermare la sua morte.

La Corte ha inoltre respinto i ricorsi di Israele, che contestava la giurisdizione del tribunale.

