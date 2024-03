Proteste in Israele contro il Primo ministro Benjamin Netanyahu Keystone

Nuova serata di accese manifestazioni – a Tel Aviv, Gerusalemme, e in diverse altre località – di dimostranti che invocano una netta svolta nella politica del governo Netanyahu.

A Gerusalemme, una folla stimata in decine di migliaia di persone si è raccolta presso la residenza ufficiale del premier per chiedere che Israele concluda in tempi serrati un accordo per la liberazione degli ostaggi israeliani a Gaza.

Questa manifestazione è giunta a conclusione di una marcia di massa di protesta, organizzata dai familiari degli ostaggi, iniziata quattro giorni fa nel kibbutz Reim: uno dei luoghi dove Hamas ha compiuto un massacro il 7 ottobre. Secondo i dimostranti le vite degli ostaggi ''sono ormai appese a un filo'' e la loro vita è in pericolo costante.

A Tel Aviv, nella centrale via Kaplan, si sono radunati oltre 10 mila dimostranti per protestare contro la politica interna del governo Netanyahu che a loro parere rappresenta una minaccia per il carattere democratico di Israele. Gli oratori che si sono alternati sul palco hanno scandito ''elezioni – subito'' e hanno polemizzato con Netanyahu secondo cui un voto anticipato in Israele ''sarebbe un regalo per Sinwar e per l'Iran''.

Una ulteriore manifestazione di protesta, di tono analogo, ha avuto luogo a Cesarea (a nord di Tel Aviv) di fronte alla residenza privata di Netanyahu.

SDA