Il New York Times rilancia la questione dell'età e dell'acuità mentale di Donald Trump con un lungo articolo in cui esamina negli anni i discorsi del tycoon.

L'analisi del quotidiano si basa su testimonianze, sull'esame delle sue apparizioni pubbliche e su un' analisi computeristica dei suoi comizi, che peraltro sono diminuiti di numero (finora 61 contro i 283 del 2016).

«Sempre più cupi, arrabbiati e volgari»

«Con il passare del tempo, i discorsi dell'ex presidente 78enne sono diventati più cupi, più duri, più lunghi, più arrabbiati, meno concentrati, più volgari e sempre più fissati sul passato», scrive il quotidiano citando vari episodi.

Tra gli ultimi quello in cui ha raccontato come nel dibattito tv con Kamala Harris il pubblico fosse dalla sua parte, quando invece non c'era nessun spettatore.

«Sono stato a Gaza»... anzi in Israele

«Lui – osserva il Nyt – divaga, si ripete, vaga da un pensiero all'altro, alcuni dei quali difficili da comprendere, alcuni dei quali incompiuti, alcuni dei quali fattualmente fantastici. Esprime affermazioni stravaganti che sembrano inventate di sana pianta. Si dilunga in bizzarre digressioni sul golf, sugli squali, sul suo 'bellissimo' corpo. Si gode 'una splendida giornata in Louisiana' dopo aver trascorso invece la giornata in Georgia. Esprime il timore che la Corea del Nord stia 'cercando di uccidermi' quando presumibilmente intende l'Iran».

Ieri in un'intervista radiofonica per commemorare il 7 ottobre Trump haaffermato di aver visitato in passato la Gaza ora devastata dalla guerra, ma non c'è traccia della sua presenza. Alla richiesta di chiarimenti, un collaboratore della campagna ha detto che Gaza è «in Israele» e che Trump ha visitato Israele, scrive il New York Times.

