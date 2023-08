Ecco com'è essere mandati al fronte come carne da macello

Il presidente russo Vladimir Putin invia soldati a volte inesperti al fronte come carne da cannone (foto d'archivio). Keystone

È ormai noto che la Russia è disposta ad accettare pesanti perdite tra le sue unità nei combattimenti in Ucraina. Un soldato russo ha raccontato alla CNN la sua terribile esperienza al fronte.

Hai fretta? blue News riassume per te Un soldato russo racconta come ci si sente a essere inviati in prima linea in Ucraina come carne da macello.

L'uomo è stato colpito più volte, ma dopo le cure del caso è stato rimandato in guerra.

Secondo lui, solo 170 dei 600 uomini reclutati insieme a lui sono ancora vivi e solo due di loro sono rimasti illesi. Mostra di più

Da un anno e mezzo la Russia conduce una guerra di aggressione contro l'Ucraina. Molto raramente i soldati russi parlano ai media occidentali di quello che sta accadendo al fronte. Ma uno di loro, Sergei, ha deciso di svelare i retroscena del conflitto alla «CNN».

Secondo le sue dichiarazioni, è stato reclutato da una prigione russa. Per quanto riguarda il destino della sua unità, dice: «Dei 600 soldati che eravamo, solo 170 di noi sono sopravvissuti e solo due sono rimasti illesi». Lui stesso è stato ferito e colpito più volte, ma è stato sempre rimandato in Ucraina, direttamente al fronte.

Molteplici missioni nonostante sia stato ferito

Sergej ha raccontato alla CNN: «Ricordo molto bene la mia ultima notte al fronte. Abbiamo attaccato. I droni volavano intorno a noi. Il nostro comandante ci ha urlato: "Non mi interessa. Non tornate finché non sarete in posizione"».

E ancora: «Due di noi hanno trovato un buco e ci si sono nascosti. Un drone ci ha sparato contro una granata che è atterrata a 30 centimetri di distanza da noi. Il mio compagno è stato colpito da schegge ovunque. Io sono rimasto illeso, ma non ho potuto vedere più nulla per cinque ore».

Dopo di che gli è stato permesso di tornare a casa. Forse per sempre, o forse dovrà tornare di nuovo al fronte, spiega. Dopotutto, è già stato mandato in guerra diverse volte. Sulla situazione in prima linea dice: «A volte non mangiavamo né bevevamo per giorni. Meno male che era inverno, così ci siamo almeno dissetati con la neve».

Assassinio dei propri soldati

Ha inoltre affermato che anche i superiori hanno sparato ai propri soldati. «A volte i nostri comandanti uccidevano i nostri stessi uomini. Li hanno letteralmente spazzati via. Durante una discussione, uno di loro ha sparato a un mio compagno dritto alla nuca».

Sergei sa bene di essere stato mandato al fronte come carne da macello. Il metodo è quello di inviare gli uomini in guerra più e più volte. Invece di dare il tempo per rigenerarsi e riorganizzarsi, l'obiettivo continua a essere quello di avere quanti più soldati possibile sul terreno e allo stesso tempo quindi accettare perdite elevate.