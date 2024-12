Ecco le false affermazioni con cui Musk ha fatto saltare il compromesso sul bilancio

Musk sta dicendo a Trump dove andare? Per la prima volta, la sua influenza si fa sentire nel compromesso sul bilancio (immagine d'archivio). Keystone/Brandon Bell/Pool via AP

L'uomo più ricco del mondo ha fatto inizialmente fallire un accordo tra i due partiti del Congresso degli Stati Uniti, dando l'impressione di non prendere molto sul serio la verità. Persino un repubblicano gli ha consigliato di controllare prima le sue fonti.

DPA dpa

Hai fretta? blue News riassume per te Elon Musk ha svolto un ruolo fondamentale nell'iniziale fallimento del compromesso di bilancio degli Stati Uniti tra democratici e repubblicani.

In oltre 100 post sulla sua piattaforma X, ha diffuso contenuti parzialmente falsificati o fittizi.

Ha parlato di grossi aumenti salariali per i parlamentari, finanziamenti per lo stadio di una squadra di NFL e sostegno economico per la produzione di armi biologiche, ma in realtà il bilancio non prevedeva nulla di tutto ciò. Mostra di più

Il miliardario Elon Musk ha reso evidente l'influenza che potrebbe avere sulla futura leadership governativa degli Stati Uniti, schierandosi contro il bilancio di transizione approvato dal Congresso.

In più di 100 post sulla sua piattaforma X - alcuni dei quali contenevano affermazioni non veritiere - ha inveito contro l'accordo tra repubblicani e democratici negli ultimi giorni, facendolo temporaneamente deragliare insieme al presidente eletto Donald Trump. Una nuova versione - snellita - è infine passata al Congresso.

«Trump ha già fatto qualcosa di simile in passato, facendo saltare una legge all'ultimo minuto. Questa volta, però, sembra temere che Musk gli rubi la scena», ha dichiarato John Mark Hansen, politologo dell'Università di Chicago. «Ora c'è un nuovo bullo dei social media in città».

Un aumento ben meno marcato

Un altro parallelo con Trump: Musk non è particolarmente preciso sui fatti. Secondo lui il bilancio, che ha respinto con veemenza nei suoi post su X, include un aumento del 40% dello stipendio dei membri del Congresso degli Stati Uniti.

Ma in realtà si sarebbe trattato di un aumento massimo del 3,8%, il primo dal 2009. Da allora, la maggior parte dei parlamentari guadagna 174.000 dollari all'anno, mentre il presidente della Camera dei Rappresentanti ne riceve 223.500.

Altri post, altre notizie poco verificate

Musk ha anche trasmesso ai suoi numerosi follower la falsa affermazione di un altro utente di X, secondo cui il disegno di legge comprendeva anche tre miliardi di dollari per un eventuale nuovo stadio per la squadra NFL dei Washington Commanders. «Questo non dovrebbe essere finanziato con i soldi delle vostre tasse», ha scritto il patron di Tesla.

In realtà, il disegno di legge riguardava il trasferimento del terreno per lo stadio dal Governo federale al distretto della capitale di Washington D.C. Questo è un prerequisito per l'eventuale costruzione di un nuovo stadio, ma non si parla di un pagamento con denaro federale. Il sindaco di Washington, Muriel Bowser, ha dichiarato che queste false voci sono frustranti.

In un terzo post, Musk ha scritto falsamente: «In questa legge si finanzia un laboratorio di armi biologiche». Per la verità, nell'accordo si parlava di finanziare dodici laboratori per condurre ricerche sulla biosicurezza, non sulle armi. Si parla esplicitamente del pericolo di nuove malattie infettive, ad esempio.

«Benvenuti nell'oligarchia»

Interpellato dall'agenzia di stampa «AP», un portavoce di Musk non ha commentato le sue false affermazioni.

Persino alcuni repubblicani hanno storto il naso di fronte alla faccenda. «Ti amo Elon, ma devi prenderti cinque secondi per controllare le tue fonti», ha scritto il deputato texano Dan Crenshaw su X.

Anche a prescindere dalle false accuse, l'interferenza di Musk nelle decisioni del Congresso è stata, per molti critici, un segno di ulteriore erosione della democrazia americana.

«Benvenuti nel mondo dell'oligarchia», ha scritto il senatore indipendente Bernie Sanders su X, in risposta a un video in cui condannava duramente Musk. Quest'ultimo aveva minacciato di privare i parlamentari repubblicani del loro mandato alle prossime elezioni se non lo avessero seguito e non avessero votato contro l'accordo.

Musk non è stato eletto ad alcuna carica durante le elezioni, ma sarà a capo del neonato Office of Government Efficiency sotto Trump. Questo diventerà interessante quando si tratterà di tagliare le spese non necessarie, ha detto il politologo Hansen.