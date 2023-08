L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. KEYSTONE

Non era mai successo prima che un ex presidente si trovasse davanti alla telecamera di una prigione. La foto scattata in Georgia, già iconica, potrebbe influenzare il giudizio delle generazioni future sul lavoro di Donald Trump.

La foto segnaletica dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump è storica sotto molti aspetti.

Per la prima volta in assoluto, un ex presidente americano si consegna ad una prigione.

Le insegne del potere per il momento sono scomparse.

«Farà per sempre parte dell'iconografia della vita in questo periodo», afferma Marty Kaplan, professore presso la Annenberg School of Communications della University of Southern California. Mostra di più

Una telecamera fa clic. In una frazione di secondo, l'otturatore si apre e si chiude, congelando la scena per sempre. Un momento storico è stato catturato giovedì in una prigione del centro di Atlanta.

Per la prima volta nella storia, un ex presidente degli Stati Uniti si consegna ad una prigione, dove viene immortalato in un'immagine comunemente associata a spacciatori o guidatori ubriachi. Le insegne del potere sono cadute per una frazione di secondo. E resta una foto che rimarrà nei libri di storia per molto tempo dopo la scomparsa di Donald Trump.

Questa foto fornita dall'ufficio dello sceriffo della contea di Fulton ad Atlanta mostra Donald Trump dopo essersi costituito nella prigione della medesima contea. AP

Come guardare attraverso l'obiettivo la sua nemesi

«Farà per sempre parte dell'iconografia della vita in questo periodo», afferma Marty Kaplan, professore presso la Annenberg School of Communications della University of Southern California.

Nella foto, il tycoon si trova davanti alla telecamera con uno sfondo grigio anonimo, con gli occhi fissati intensamente nell'obiettivo. Indossa un abito blu scuro, camicia bianca e cravatta rossa, le sue spalle sono curve, la sua testa è leggermente inclinata verso la telecamera.

Sopra la sua spalla destra, il logo dell'ufficio dello sceriffo è stato aggiunto digitalmente. Alcuni degli altri 18 accusati con lui in Georgia hanno sorriso nelle loro foto segnaletiche, come se posassero per un annuario. Non lui però. Chi osserva la foto percepisce la sua sfida. È come guardare la sua nemesi attraverso l'obiettivo.

Una prima assoluta

Non c'è mai stata una foto come questa prima. Trump in tribunale è ormai una visione familiare per gli americani. Ma la cosiddetta foto segnaletica cambia la percezione dell'uomo. Il giornalista televisivo Anderson Cooper si è espresso così alla CNN: «L'ex presidente degli Stati Uniti ha un numero di detenuto». P01135809 per l'esattezza.

Il fatto che il tycoon debba essere considerato innocente fino a prova contraria in tribunale passa in secondo piano. La foto segnaletica ha un ulteriore livello emotivo e culturale. È una rappresentazione diretta del sistema di giustizia penale, simbolo della libertà perduta. Cattura in modo permanente uno dei giorni peggiori della vita di qualcuno, un momento non destinato a un album.

Un uomo nato con una vita privilegiata, a cui piace mantenere il controllo, che è molto attento alla propria immagine e che è diventato una delle figure più potenti del mondo, deve essere particolarmente sconvolto.

«Le parole impallidiscono di fronte alle immagini»

«Incriminazione» è una «parola esangue», afferma Kaplan, sceneggiatore di Hollywood ed ex autore di discorsi per il vicepresidente Walter Mondale. «E le parole impallidiscono di fronte alle immagini». Una foto della polizia è «un genere» e cattura un «momento di vergogna». E mostra che «questo è il furfante che è stato inchiodato».

Tuttavia, è improbabile che Trump si vergogni dello scatto. Solo pochi minuti dopo la pubblicazione, la campagna dell'imprenditore per la sua prevista rielezione a presidente nel 2024 ha utilizzato l'immagine in un appello a donazioni sul suo sito web.

L'immagine passerà alla storia

«BREAKING NEWS: LA FOTO DELLA POLIZIA È QUI», è stato l'oggetto dell'ultima e-mail di donazione, in cui la squadra del tycoon sta promuovendo una nuova maglietta con questa immagine (al costo di addirittura 47 dollari!). La citazione: «Questa foto segnaletica passerà per sempre alla storia come simbolo della resistenza dell'America alla tirannia».

Che passerà alla storia, su questo concordano tutti gli osservatori. La domanda è con quale messaggio. È del tutto possibile che un giorno la foto influenzerà la comprensione del lavoro dell'ex presidente, afferma Mitchell Stevens, professore emerito alla New York University che ha scritto un libro sul ruolo delle immagini nella società moderna.

Trump davanti alla telecamera del carcere – «questo momento continuerà a vivere».