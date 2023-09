Ecco perché la riconquista degli impianti di perforazione nel Mar Nero è così importante per Kiev

Motivo per festeggiare: le forze speciali ucraine hanno riconquistato quattro piattaforme di trivellazione dai russi nel Mar Nero. GUR

Nel 2014, la Russia, durante un primo raid in Ucraina, ha catturato quattro piattaforme petrolifere che venivano utilizzate per scopi militari. Il fatto che le forze di Kiev siano ora riuscite a riconquistarle è un grande successo.

Hai fretta? blue News riassume per te Nel 2014, la Russia ha catturato le piattaforme di perforazione Tavrida, Syvash, B312 alias Petro Godovanets e B319 alias Boyko Towers nel Mar Nero.

Sono state potenziate con apparecchiature radar e idroacustiche.

Nel giugno 2023, l'Ucraina ha iniziato ad attaccare le piattaforme.

Ad agosto sono stati resi pubblici dei video che mostrano gli attacchi dei motoscafi ucraini.

A settembre, l'intelligence militare ucraina ha celebrato la riconquista di tutte e quattro le piattaforme di trivellazione. Mostra di più

Nel 2009, la società statale ucraina Chornomornaftogaz scopre il giacimento di gas di Odeske nel Mar Nero. Un anno dopo, un certo Yuri Boyko diventa il nuovo Ministro dei combustibili e dell'energia. È considerato uno stretto confidente del presidente filorusso Viktor Yanukovych.

Per sfruttare il giacimento di gas, l'Ucraina acquista una piattaforma di perforazione dalla società Keppel di Singapore. Ma non direttamente: si interpone la società britannica Highway Investments Processing. Questo risulta in notevoli costi aggiuntivi. Nel 2011, la piattaforma di trivellazione, che presto porterà il nome di Boyko, costa oltre 400 milioni di dollari invece di 248 milioni.

Nel 2014 la Russia invade per la prima volta l'Ucraina. A marzo gli uomini di Mosca occupano diverse isole artificiali nel Paese: le piattaforme auto-elevanti Tavrida e Syvash, nonché le piattaforme di perforazione B312, alias Petro Godovanets, e B319, alias Ukraine, alias Boyko Towers, messe in servizio solo nel 2010 e nel 2012.

Petro Hodovalets, Ukraine, Tavrida & Syvash drilling platforms have been liberated by Ukrainian forces in the Black Sea. pic.twitter.com/9jCTWTfwEs — Clash Report (@clashreport) September 11, 2023

La Russia traina le piattaforme di trivellazione verso l'annessa Crimea e le colloca nel giacimento di gas di Golitsyn. Nel 2022, quando la Russia invade nuovamente l'Ucraina, le quattro piattaforme di trivellazione vengono potenziate militarmente. Un radar Neva e apparecchiature idroacustiche consentono a Mosca di monitorare da vicino il mare tra la Crimea e Odessa.

Avanti e indietro nel Mar Nero

Ma questo non impedisce all'Ucraina, dopo le perdite iniziali, di riconquistare la sovranità al largo delle proprie coste. Il 14 aprile 2022 viene affondata la «Moskva» e alla fine di giugno 2022 viene riconquistata l'Isola dei Serpenti.

Ma ci vorrà più di un anno prima che Kiev possa liberare le sue ex piattaforme di perforazione.

Nel giugno 2023 si verificano anche i primi attacchi missilistici alle Torri Boyko. Il 22 agosto 2023, le forze speciali ucraine le attaccano. Il Cremlino invia un Su-30 per fermare i motoscafi. Mosca riferisce che due delle imbarcazioni costruite negli Stati Uniti sono state affondate.

Ma un giorno dopo arriva una smentita imbarazzante per il Cremlino. Il 23 agosto è infatti «un giorno nero come la pece per Putin: solo guai». L'intelligence militare ucraina GUR rilascia infatti un video che mostra l'equipaggio del motoscafo colpire il caccia con un missile terra-aria lanciato a spalla, costringendolo a tornare indietro.

La propaganda russa esplode di nuovo

I combattimenti per le piattaforme petrolifere continuano, osserva il servizio segreto britannico MI6 alla fine di agosto. Il Cremlino riporta ancora una volta grandi successi: il 30 agosto, la Russia afferma di aver distrutto quattro imbarcazioni da combattimento ucraine con un equipaggio totale di 50 persone.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 27 August 2023



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/DkKEFsbkUp



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Z9wqzhXMxT — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 27, 2023

Ma la controparte dimostra ancora una volta con un video che le cose sono andate diversamente. Solo un soldato ucraino è finito in mare quando i motoscafi hanno evitato un Su-27 in attacco. A causa del caccia, l'uomo con il nome di battaglia Conan non può essere salvato immediatamente.

Спецпідрозділ ГУР "Артан" показав відео спецоперації, коли врятували свого оператора, який випав за борт під час атаки російського винищувача Су-27 на моторний човен у Чорному морі. pic.twitter.com/e4IvWHZNls — NV (@tweetsNV) August 31, 2023

Ma Kiev conduce una ricerca approfondita su di lui: un drone Bayraktar TB2 lo rintraccia finalmente. «Incredibilmente potente nella mente e nel corpo, Conan è ormai una leggenda non solo nella nostra unità, ma tra tutte le forze speciali», scrive l'agente speciale Artan. «Ha trascorso oltre dodici ore in mare aperto ed è sopravvissuto perché sapeva che i suoi compagni sarebbero sicuramente tornati a prenderlo».

Kiev: tutte e quattro le piattaforme riconquistate

A settembre, i militari di Kiev non mollano la presa: le forze speciali riescono finalmente a catturare le Torri Boyko. Lo ha annunciato il servizio segreto militare ucraino l'11 settembre. Si è trattato di un'«operazione unica», precisa il GUR su Telegram.

Durante la liberazione, gli ucraini catturano sia il radar Neva che i missili terra-aria non guidati per gli elicotteri da combattimento di tipo NAR. Da un lato, l'azione è un successo per la possibilità di estrarre materie prime; dall'altro, la piattaforma può essere utilizzata per la sorveglianza, la guerra elettronica e come base per gli elicotteri.

OIL RIG UPDATE: @MrKovalenko has updated info on UKR’s recapture of the "Petro Godovanets" & “Ukraina” off shore platforms. The Op took place in late August in the Golitsyn gas field, just 70 miles west of occupied Crimea. UKR operators disabled the RU surveillance radars and… pic.twitter.com/P6PPFqH03q — Chuck Pfarrer | Indications & Warnings | (@ChuckPfarrer) September 11, 2023

Secondo fonti ucraine, tuttavia, non solo le torri Boyko sono state liberate. Anche Petro Godovanets, Tavrida e Syvash sono state riportate sotto il loro controllo.