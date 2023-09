Ecco perché migliaia di giovani ucraini non vogliono combattere

In una foto d'archivio un giovane soldato ucraino prepara un nastro di proiettili per la mitragliatrice pesante. KEYSTONE

Non è solo la brutalità della guerra a spaventarli: migliaia di giovani cercano di evitare il servizio militare per l'esercito ucraino. Molti lasciano il Paese. Chi ha soldi corrompe gli ufficiali.

Hai fretta? blue News riassume per te L'esercito ucraino ha difficoltà a reclutare un numero sufficiente di soldati.

Secondo i media, i giovani si scambiano idee su come evitare il servizio militare in grandi chat di gruppo.

Da un anno e mezzo l'Ucraina resiste alla brutale guerra di aggressione di Vladimir Putin. Ma nonostante l'ammirevole forza di volontà e le forniture di armi da parte dell'Occidente, Kiev ha un problema vecchio quanto la guerra stessa: manca il personale.

Secondo un documento della BBC, il Paese sta incontrando grandi difficoltà nel reclutare soldati. Il numero di volontari non sarebbe quindi sufficiente a soddisfare la domanda.

La lotta contro le truppe russe richiede la continua sostituzione di migliaia di soldati caduti e feriti. Inoltre, molti veterani lasciano l'esercito dopo 18 mesi, esausti.

Fuga attraverso i Carpazi

A questo si aggiunge il fatto che non pochi uomini voltano le spalle al Paese corrompendo i funzionari o evitando in altro modo il servizio di leva. Secondo la BBC, migliaia di ucraini cercano di lasciare il Paese, spesso attraverso i Carpazi in direzione della Romania.

Il problema non è la mancanza di patriottismo. Ma il servizio militare nel suo complesso è criticato per essere obsoleto e incline alla corruzione. Il presidente Volodymyr Zelensky ha già fatto sostituire i capi del reclutamento in tutto il Paese a causa di pesanti accuse di essere corrotti.

Ad esempio, un capo del servizio di difesa di Odessa è stato recentemente accusato di aver acquistato auto e proprietà sulla costa meridionale della Spagna per milioni di dollari. I funzionari del ministero della Difesa hanno dichiarato alla BBC che i reati sono «vergognosi e inaccettabili».

Tattiche dure per scoraggiare i giovani

Mentre le autorità cercano di ripristinare la fiducia, migliaia di coscritti si scambiano informazioni in gruppi su Telegram su come evitare la leva. In questi gruppi, ad esempio, vengono forniti suggerimenti sui luoghi in cui i coscritti sono di pattuglia. Secondo la BBC, alcune chat contano più di 100.000 membri.

Le numerose notizie su tattiche dure e periodi di addestramento inadeguati scoraggiano anche molti giovani che hanno ancora una vita davanti a sé.

Uno di loro è Yehor (nome fittizzio). Il giovane è stato recentemente in un centro di reclutamento a causa del suo rifiuto di prestare il servizio militare, ma ha potuto tornare a casa per il momento a causa di problemi alla schiena.

Ha dichiarato al canale televisivo britannico di criticare il sistema e di lamentarsi del fatto che le circostanze personali non vengono prese in considerazione.

«Il sistema è molto obsoleto», afferma Yehor. Inoltre, egli stesso è stato testimone di quanto suo padre abbia sofferto di problemi psicologici dopo aver combattuto con l'esercito sovietico in Afghanistan. Per questo motivo non vuole andare in guerra.

«È giusto avere paura»

Una campagna d'informazione ucraina con lo slogan «È giusto avere paura» intende creare comprensione per i timori dei giovani e incoraggiarli a prestare il servizio militare.

Anche Yehor vuole dare il suo contributo, nonostante il suo rifiuto di andare sotto le armi. Prima dell'invasione russa, agli uomini che non volevano prestare il servizio militare veniva solitamente offerta un'alternativa, come il lavoro in agricoltura o nel settore sociale. Tuttavia, con la dichiarazione della legge marziale lo scorso anno, questa opzione è stata abolita.

Rifiutare la leva non è una cosa da poco. Chi viene condannato rischia multe salate o addirittura fino a tre anni di carcere.

«Tutti dovrebbero avere la possibilità di contribuire a questa guerra, se si tiene conto della loro situazione», dice Yehor, aggiungendo: «Mi dispiace per le persone che sono al fronte, ma non ho un'alternativa pacifista».