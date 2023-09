Jérôme, originario della Svizzera francese, è stato ferito al fronte ucraino. Tuttavia, è tornato in guerra dopo sei mesi di permanenza in Svizzera. Schermata SRF

Uno svizzero di 37 anni ha combattuto nella Legione Internazionale in Ucraina, ma dopo un infortunio è rientrato in Patria. Nel frattempo, però, ha deciso di tornare in guerra.

Hai fretta? blue News riassume per te Un romando ha combattuto contro la Russia in Ucraina.

Dopo un infortunio, però, è tornato in Svizzera. Nel frattempo si è ripreso ed è tornato di nuovo in guerra.

Sconsiglia comunque ad altri di combattere come parte della Legione Internazionale in Ucraina. Mostra di più

«Jerôme», il cui vero nome è però un altro, ha combattuto in prima linea contro gli invasori russi in Ucraina. E ha anche visto morire uno dei suoi compagni. Lui stesso ha subito una ferita di guerra dopo che uno dei combattenti ha fatto esplodere una mina.

La «Rundschau» della SRF ha incontrato il 37enne svizzero, con il quale ha parlato delle sue motivazioni. Il romando ha dichiarato che voleva fare qualcosa della sua vita, non riusciva a trovare un lavoro e si annoiava.

Jérôme è un tecnico caseario disoccupato e riceve assistenza sociale nella Confederazione. È padre di due adolescenti, ma vive da solo e non ha quasi nessun contatto con la famiglia, come ha raccontato ancora alla SRF.

Nonostante le brutte esperienze, Jérôme torna in guerra

La guerra in Ucraina è stata terribile. Anche i soldati internazionali più esperti sono rimasti talmente scioccati dall'intensità dei combattimenti e soprattutto dalle battaglie di artiglieria che hanno abbandonato la missione, ha dichiarato un ex portavoce della Legione Internazionale.

Jérôme consiglia ad altri di non unirsi alle Brigate Internazionali in Ucraina e di non combattere.

Inoltre, gli svizzeri come Jérôme sono perseguibili se prestano servizio militare per un altro Paese. Il romando ha però deciso di tornare nuovamente in Ucraina nell'estate del 2023.

L'unità in cui ha prestato servizio durante l'ultima missione però non esiste più. Ha quindi fatto domanda a diverse altre unità, ha detto alla SRF. «Tuttavia, sembra che esiti a tornare al fronte», ha concluso l'emittente.