Alcuni uomini armati con i volti coperti da passamontagna hanno fatto irruzione in diretta tv nello studio di un canale pubblico nella città portuale di Guayaquil, in Ecuador, una zona devastata da tempo dalla violenza e dalla droga. Gli uomini hanno preso in ostaggio diversi giornalisti e tecnici.

Un fotogramma ripreso durante la trasmissione di un notiziario di TC Noticias, che mostra il momento in cui è stato interrotto da uomini armati, a Guayaquil, Ecuador. KEYSTONE/EPA/TC Noticias

«Non sparate, per favore non sparate», ha gridato una donna mentre risuonavano gli spari e gli aggressori, armati di fucili e granate, costringevano le persone presenti terrorizzate a stare a terra.

La Polizia Nazionale, in un breve comunicato, ha fatto sapere che tutte le sue unità di Quito e Guayaquil «sono state allertate dopo questo atto criminale e sono già sul luogo dell'attacco».

Il presidente dell'Ecuador, Daniel Noboa, ha dichiarato che è in corso un «conflitto armato interno» nel paese, che implica lo spiegamento e l'intervento immediato delle forze di sicurezza contro il crimine organizzato.

Il presidente, in carica da meno di due mesi, ha lanciato questo appello dopo l'irruzione del un gruppo di uomini armati e incappucciati nello studio del canale pubblico di Guayaquil.

