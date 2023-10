Civili a Gaza lasciano la città sotto assedio. Keystone

Egitto e Stati Uniti hanno concordato di consentire ad americani e palestinesi con cittadinanza americana a Gaza di uscire attraverso il valico di Rafah. Lo afferma una fonte egiziana citata dai media.

Sempre secondo i media, Israele si è detta d'accordo di astenersi da azioni sul valico in modo che resti aperto fino alle 17.00. Il Qatar, sempre secondo i media, è stato coinvolto nei negoziati, insieme a Egitto e Stati Uniti. Il Qatar avrebbe ricevuto il via libera da Hamas e dalla Jihad islamica.

Frattanto, un aereo dell'Organizzazione mondiale della sanità, con forniture mediche per sostenere i bisogni sanitari urgenti a Gaza è atterrato ad Al Arish, in Egitto, vicino al valico di Rafah.

«Siamo pronti a distribuire le forniture non appena sarà stabilito l'accesso umanitario attraverso il valico», ha scritto su X il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus. «Continuiamo a chiedere a Israele di riconsiderare la decisione di evacuare 1,1 milioni di persone. Sarebbe una tragedia umana», ha aggiunge.

Intanto, molti palestinesi hanno trascorso la notte scorsa all'addiaccio nel sud della striscia. Un giornalista dell'ANSA ha testimoniato che sono ormai stracolme le strutture dell'Unrwa, l'ente dell'Onu per i rifugiati.

Non essendoci all'interno più nemmeno posto per sedersi, molti hanno dormito su marciapiedi: alcuni su materassi portati da casa, altri su carretti trainati da asini. Da Gaza City prosegue l'arrivo di nuovi sfollati: anche a piedi, per l'esaurimento della benzina.

SDA