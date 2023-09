Il presidente egiziano al Sisi è preoccupato per l'eccessiva crescita demografica (immagine d'archivio: una veduta del Cairo). Keystone

La popolazione dell'Egitto, nel 2022, è diventata di 105 milioni di persone.

Si tratta di un dato sottolineato oggi proprio mentre al Cairo è in corso una Conferenza mondiale su demografia, salute e sviluppo in cui il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi ha affermato che quello demografico è uno dei problemi «più pericolosi» che il Paese deve affrontare.

«L'orologio demografico in cima all'edificio» dell'Ufficio nazionale di Statistica egiziano segnala che «la popolazione egiziana è di 105 milioni 418 mila e 119 persone», scrive il sito Akhbarelyom precisando che solo l'anno scorso «il numero totale di nascite» è stato di «due milioni e 193 mila persone».

Appena martedì, nel suo discorso di apertura della «Conferenza mondiale sulla popolazione, la salute e lo sviluppo», Sisi ha messo in guardia sulla gravità del problema della sovrappopolazione in Egitto e in Africa, osservando che, nonostante le grandi risorse di cui dispone, il continente non sarà in grado di soddisfare le richieste dei suoi abitanti.

«La sovrappopolazione è una delle questioni più pericolose che l'Egitto deve affrontare», ha ammonito Sisi sottolineando che i suoi effetti impattano «sui vari servizi che lo Stato fornisce ai suoi cittadini», riferisce il sito dell'agenzia Mena. «10.000 miliardi di sterline egiziane è il costo delle infrastrutture in Egitto negli ultimi anni», ha detto il presidente dando una cifra equivalente a circa 300 miliardi di franchi.

