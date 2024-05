Il primo ministro Rishi Sunak durante una visita in uno stabilimento di Honiton, nel Devon Keystone

La campagna elettorale del premier conservatore Rishi Sunak in vista delle politiche del 4 luglio, già segnata dai sondaggi devastanti per i Tory, è contraddistinta anche da momenti imbarazzanti, come quello avvenuto durante un discorso in uno stabilimento nel Devon.

Mentre infatti Sunak ricordava gli anni difficili superati dai britannici anche grazie alle sue iniziative, in particolare quella dei sussidi pubblici in sostegno dei lavoratori introdotta durante la pandemia quando era cancelliere dello Scacchiere, una dipendente della società dietro di lui rispondeva con una serie di smorfie, riprese puntualmente in un video finito sui media del Regno Unito.

La donna ha continuato a sbeffeggiare con le proprie espressioni il premier quando quest'ultimo ha sottolineato la sua vicinanza alla gente comune.

Non è la prima volta che il primo ministro, presenza costante nella classifica dei super ricchi del Sunday Times insieme alla moglie Akshata Murty, ereditiera miliardaria, businesswoman e figlia di uno dei magnati più facoltosi dell'India, viene percepito come troppo distante dai cittadini e in particolare da quanti fanno fatica ad arrivare in fondo al mese.

Inoltre non è passato inosservato il fatto che negli spostamenti durante la campagna elettorale Sunak ha utilizzato un elicottero per percorrere una distanza ridotta, oltre al lussuoso zainetto personalizzato con tanto di iniziali, del costo di 750 sterline, che il premier si porta dietro.

